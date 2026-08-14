Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού, προσπαθώ να αναρρώσω» λέει Ιταλίδα τουρίστρια που τραυματίστηκε – Πώς έγινε η καραμπόλα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας. Μια νταλίκα προσέκρουσε σε τρία επιβατικά αυτοκίνητα, στο ρεύμα από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Από την καραμπόλα τραυματίστηκαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, με μία Ιταλίδα τουρίστρια να παραμένει νοσηλευόμενη στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Η σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων

Το τροχαίο συνέβη στο σημείο όπου βρίσκονταν ένα φορτηγό και τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα. Από τα επιβατικά οχήματα, το ένα έφερε ρουμανικές πινακίδες, το δεύτερο ιταλικές και το τρίτο ελληνικές. Ο οδηγός της νταλίκας που προκάλεσε τη σύγκρουση είναι Έλληνας πολίτης.

Η καραμπόλα άφησε πίσω της εκτεταμένες υλικές ζημιές, με τον δρόμο να γεμίζει με συντρίμμια, όπως περιέγραψε κάτοικος της περιοχής που βρέθηκε στο σημείο. Ο ίδιος ανέφερε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα τροχαία ατυχήματα που έχουν συμβεί στην υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας, κάνοντας λόγο για «πολύ γερό μπαμ».

Οι συνθήκες που οδήγησαν στην καραμπόλα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αλυσίδα των γεγονότων ξεκίνησε όταν ένα όχημα ακινητοποιήθηκε μέσα στη σήραγγα λόγω μηχανικής βλάβης. Για την προσωρινή διακοπή της διέλευσης των οχημάτων, τέθηκε σε λειτουργία κόκκινος σηματοδότης στην είσοδο της σήραγγας.

Τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν σχημάτισαν ουρά, περιμένοντας να απομακρυνθεί το ακινητοποιημένο όχημα. Η νταλίκα, η οποία κατευθυνόταν από την Πρέβεζα προς το Άκτιο, δεν σταμάτησε εγκαίρως και προσέκρουσε στα οχήματα που περίμεναν μπροστά της.

Οκτώ τραυματίες και μία νοσηλευόμενη

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά οκτώ άτομα: τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας για τις απαραίτητες εξετάσεις και ιατρική φροντίδα. Επτά από τους τραυματίες έχουν ήδη πάρει εξιτήριο.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μία Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο. Η ίδια δήλωσε μέσα από το νοσοκομείο: «Είμαι αρκετά καλά, περιμένω τον σύζυγό μου, ο οποίος έχει πάει στην αστυνομία για να κάνει δήλωση. Δεν είμαι σίγουρη πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ, ειδικά αν δεν μιλάς καλά τη γλώσσα, αν και νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στο αστυνομικό τμήμα που μιλάει ιταλικά. Είμαι καλά, αν και νιώθω κάπως ταλαιπωρημένη, πονούσα παντού, πονούσε και ο αυχένας μου, αλλά προσπαθώ να αναρρώσω τώρα».

Μεταξύ των τραυματιών ήταν και δύο αδέλφια από τη Ρουμανία, τα οποία επέβαιναν στο αυτοκίνητό τους με τους γονείς τους. Ένα από τα αδέλφια περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης: «Πηγαίναμε με το φως των φαναριών του δρόμου όταν το φορτηγό χτύπησε το αυτοκίνητο που ακολουθούσε πίσω μας και εκείνο έπεσε πάνω μας. Κι εμείς μετά το άλλο».

Δηλώσεις για το συμβάν

Ο δήμαρχος Πρέβεζας, Νικόλαος Γεωργάκος, αναφέρθηκε στις συνθήκες της σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ένα αυτοκίνητο είχε μείνει μέσα στην υποθαλάσσια σήραγγα, χρειάστηκε να κλείσει (η σήραγγα) με κόκκινο, να μην διέρχονται τα αυτοκίνητα για να απομακρυνθεί, η νταλίκα ερχόταν μάλλον απρόσεκτα, ο οδηγός της χωρίς να παρατηρήσει ότι υπήρχε κόκκινο και ότι ήταν αυτοκίνητα μπροστά του, με αποτέλεσμα να πέσει σε τρία ή τέσσερα αυτοκίνητα». Ο κ. Γεωργάκος χαρακτήρισε το γεγονός ως «ένα τραγικό λάθος του οδηγού της νταλίκας».

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν θεωρείται επικίνδυνο, αλλά πρόσθεσε ότι «απλώς κάποιοι δεν γνωρίζουν ότι έχει όριο ταχύτητας πριν μπεις στη σήραγγα».

Έρευνα για τα αίτια

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διακριβώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Η εξέταση των δεδομένων και των μαρτυριών αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στο ατύχημα.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast