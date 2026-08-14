Η πυροσβεστική δύναμη παραμένει στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη παραμένει στη χερσόνησο της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, εστιάζοντας στις περιοχές Σίβηρης και Φούρκας. Οι δυνάμεις συνεχίζουν την επιτήρηση και τη διαβροχή των σημείων που εξακολουθούν να καπνίζουν στην περίμετρο του καμένου δάσους. Παράλληλα, η επαρχιακή οδός που συνδέει τη Σίβηρη με τη Φούρκα παραμένει κλειστή, με την Τροχαία να εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή

Συνολικά, 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα βρίσκονται επί του παρόντος στην περιοχή Σίβηρης-Φούρκας. Αυτές οι επίγειες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με κύριο μέλημα την αποτελεσματική επιτήρηση και τη συστηματική διαβροχή των σημείων που παρουσιάζουν ακόμη καπνό.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η προσπάθεια ενισχύθηκε σημαντικά από αέρος. Έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στη διαβροχή των επικίνδυνων σημείων, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναζωπύρωση της φωτιάς. Η συντονισμένη αυτή δράση κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη κατάσβεση και την ασφάλεια της περιοχής.

Κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός

Η επαρχιακή οδός που συνδέει τη Σίβηρη με τη Φούρκα Χαλκιδικής εξακολουθεί να παραμένει κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις. Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες απαιτούν την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων της και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών, η Τροχαία έχει οργανώσει εκτροπές της κυκλοφορίας. Τα οχήματα που κατευθύνονται προς τη Φούρκα εκτρέπονται από την Κασσανδρεία προς τα ορεινά, ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω Κασσανδρινού. Παρόμοιες εναλλακτικές διαδρομές είναι επίσης διαθέσιμες από το νότιο μέρος της χερσονήσου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση.

Οι συνθήκες στην περιοχή και ο κίνδυνος

Η περιοχή της Κασσάνδρας εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, παρά τις εντατικές προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτός ο υψηλός κίνδυνος καθιστά επιτακτική την παραμονή του συνόλου των δυνάμεων για συνεχή επιτήρηση και άμεση επέμβαση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι άνεμοι στην περιοχή, κατά τις 8 το βράδυ, είχαν ένταση 3 μποφόρ. Η διατήρηση της έντασης των ανέμων σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αν και ευνοϊκή, δεν αίρει τον κίνδυνο, καθώς η περιοχή παραμένει ευάλωτη σε τυχόν αναζωπυρώσεις.

Δήλωση αξιωματικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας

Αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με το αν οι τρέχουσες συνθήκες επιτρέπουν την αποχώρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και το άνοιγμα του κλειστού δρόμου, ήταν σαφής. «Το δικό μας έργο δεν έχει ακόμη τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αφοσίωση των πυροσβεστών και την αναγκαιότητα της παραμονής τους στην περιοχή. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, έως ότου διασφαλιστεί πλήρως ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το καμένο δάσος και τις γύρω περιοχές.

Με πληροφορίες από News.gr

Φωτογραφία: News.gr