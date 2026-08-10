Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ενός ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, με σκοπό οι επιβάτες του να απολαύσουν το μπάνιο τους. Το περιστατικό, το οποίο συνέβη τις προηγούμενες ημέρες, εντόπισε ένα νομικό «κενό» σχετικά με τα επιτρεπόμενα σημεία προσγείωσης ελικοπτέρων, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Η εικόνα του ελικοπτέρου να προσγειώνεται σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ηφαιστειακές παραλίες της χώρας έγινε γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα. Οι επιβάτες, αφού αποβιβάστηκαν, κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα, προκαλώντας την έκπληξη των λουόμενων που παρακολουθούσαν το σκηνικό.

Νομοθεσία για τις προσγειώσεις ελικοπτέρων

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2009, η προσγείωση ελικοπτέρου σε μη αδειοδοτημένο ελικοδρόμιο επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο. Η χρήση τέτοιων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και απαγορεύεται σε περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντική ή άλλη ειδική προστασία.

Το Σαρακήνικο, αν και διαθέτει μοναδική περιβαλλοντική και γεωλογική αξία, δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές Natura ούτε στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τις δυνατότητες προσγείωσης ελικοπτέρων σε τέτοιες τοποθεσίες.

Παρέμβαση εισαγγελέα

Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από το περιστατικό, η πρόεδρος της κοινότητας Τριοβασάλου, Σοφία Ψαθά – Γκαγκάκη, ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τον εισαγγελέα και τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να διερευνηθεί η υπόθεση, να συγκεντρωθούν στοιχεία για τον χειριστή του ελικοπτέρου και τους επιβάτες, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το ελικόπτερο.

Επιπλέον, εξετάζεται η ευθύνη για την επιλογή του συγκεκριμένου σημείου προσγείωσης και αν προκύπτουν παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας από την ενέργεια αυτή.