myAGRO: Εκ νέου σε λειτουργία το σύστημα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις – Όλες οι αλλαγές και οι προθεσμίες

Σε εκ νέου λειτουργία έθεσε η ΑΑΔΕ την ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO για την υποβολή και τροποποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, αλλά και για συγκεκριμένες διορθώσεις στις οριστικοποιημένες αιτήσεις του 2025 μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας πληρωμής.

Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για τις απαραίτητες διορθώσεις έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 (ώρα 23:59), ενώ η τελική καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2026 είναι η 16η Οκτωβρίου 2026.

Ποιες διορθώσεις μπορούν να γίνουν έως τις 7 Σεπτεμβρίου

Οι παραγωγοί με οριστικοποιημένες αιτήσεις έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε συγκεκριμένες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις:

Σταθερά στοιχεία & IBAN: Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων και τραπεζικού λογαριασμού.

Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων και τραπεζικού λογαριασμού. Συνδεδεμένες Ενισχύσεις : Διόρθωση καταχωρημένων στοιχείων για παραστατικά που έχουν ήδη επισυναφθεί, καθώς και καταχωρήσεις στο σύστημα «Καταχώρησης Ποσοτήτων» έτους 2025.

: Διόρθωση καταχωρημένων στοιχείων για παραστατικά που έχουν ήδη επισυναφθεί, καθώς και καταχωρήσεις στο σύστημα «Καταχώρησης Ποσοτήτων» έτους 2025. Οικολογικά Σχήματα : Διορθώσεις στην αντίστοιχη καρτέλα και τροποποίηση καταχωρήσεων για τον ιδιοπαραγώμενο σπόρο.

: Διορθώσεις στην αντίστοιχη καρτέλα και τροποποίηση καταχωρήσεων για τον ιδιοπαραγώμενο σπόρο. Παραστατικά πώλησης: Δυνατότητα επισύναψης παραστατικών πώλησης σε κτηνοτρόφους.

Τεχνικά Δελτία:

Διόρθωση ημερομηνιών (έναρξης/λήξης) στα μισθωτήρια.

Διόρθωση στοιχείων άρδευσης ανά αγροτεμάχιο (ειδικά για δικαιούχους απονιτροποίησης).

Προσθήκη αιτήματος πληρωμής για την Ευζωία Χοίρων (Μ14.1).

Τι αλλάζει στην ΕΑΕ 2026: Αυτόματες προσυμπληρώσεις και χειρόγραφα μισθωτήρια

Η νέα πλατφόρμα myAGRO εισάγει σημαντικές τομές στη διαδικασία υποβολής:

Αυτόματη άντληση δεδομένων: Η αίτηση προσυμπληρώνεται με στοιχεία από την ΕΑΕ προηγούμενων ετών, το Φορολογικό Μητρώο, το Ε9, το myDATA, τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων της ΑΑΔΕ, καθώς και το ανανεωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Κτηματολογίου.

Η αίτηση προσυμπληρώνεται με στοιχεία από την ΕΑΕ προηγούμενων ετών, το Φορολογικό Μητρώο, το Ε9, το myDATA, τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων της ΑΑΔΕ, καθώς και το ανανεωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Κτηματολογίου. Χειρόγραφα μισθωτήρια : Ενόψει της λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, δεν απαιτείται πλέον η ανάρτηση των χειρόγραφων μισθωτηρίων στην πλατφόρμα. Οι παραγωγοί υποχρεούνται απλώς να διατηρούν τα αντίγραφα στον φυσικό φάκελο τεκμηρίωσης.

: Ενόψει της λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, δεν απαιτείται πλέον η ανάρτηση των χειρόγραφων μισθωτηρίων στην πλατφόρμα. Οι παραγωγοί υποχρεούνται απλώς να διατηρούν τα αντίγραφα στον φυσικό φάκελο τεκμηρίωσης. Διεύρυνση εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών: Εκτός από τα ΚΕΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων), αιτήσεις μπορούν πλέον να υποβάλλουν πιστοποιημένοι λογιστές (μέλη ΟΕΕ), καθώς και γεωπόνοι, δασολόγοι και κτηνίατροι (μέλη ΓΕΩΤΕΕ), μέσω κεντρικού ψηφιακού συστήματος εξουσιοδοτήσεων.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και της Κάρτας Αγρότη

Προκαταβολή έως 31 Οκτωβρίου : Αφορά όσες αιτήσεις υποβληθούν οριστικά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

: Αφορά όσες αιτήσεις υποβληθούν οριστικά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Προκαταβολή έως 30 Νοεμβρίου : Αφορά τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου 2026.

: Αφορά τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου 2026. Κάρτα Αγρότη: Από τις 28 Αυγούστου 2026 θα είναι διαθέσιμος στην εφαρμογή ο σχετικός κωδικός QR για την ενεργοποίησή της.

Σημείωση Γ. Πιτσιλή (Διοικητής ΑΑΔΕ): Ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι το διαρκές άνοιγμα και κλείσιμο του ΟΣΔΕ πρέπει να περιοριστεί, καθώς η καθυστέρηση στους ελέγχους αποτελεί τη βασική αιτία για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων.

Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων: Για διευκρινίσεις, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο 1521 (Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-20:00) ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521 (στη διαδρομή: Επιδόματα & Ενισχύσεις > Αγροτικές Ενισχύσεις > Τροποιποιήσεις ΕΑΕ).