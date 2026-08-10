Συναγερμός για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς: Red Code σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη

Σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει τις περιοχές αυτές σε κατηγορία κινδύνου 4, δηλώνοντας πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η απόφαση για την κήρυξη της κατάστασης κινητοποίησης Red Code ελήφθη μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, και αφορά τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων. - Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. - Περιφέρεια Κρήτης. - Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. - Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. - Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. - Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σημασία της κατάστασης Red Code

Η εφαρμογή του Red Code σημαίνει ότι ενεργοποιείται πλήρως ο απαιτούμενος μηχανισμός για την αντιμετώπιση του επαπειλούμενου κινδύνου. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και τη διάθεση των απαιτούμενων υλικών και μέσων για την αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των πιθανών συνεπειών από ένα καταστροφικό φαινόμενο.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις επηρεαζόμενες περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., αντίστοιχα) για να εξετάσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με πιθανές δασικές πυρκαγιές.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στο ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Συγκεκριμένα, συνιστάται να αποφεύγεται:

- Το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών. - Η χρήση μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης. - Η χρήση υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσών. - Η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Αυξημένη ετοιμότητα της Πυροσβεστικής

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι προβλέψεις για δύσκολες συνθήκες απαιτούν την εφαρμογή του 2ου σταδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας. Αυξημένες περιπολίες εναέριας επιτήρησης και παρουσία Πυροσβεστικών, Αστυνομικών και Στρατιωτικών δυνάμεων αναμένονται στις περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις επηρεαζόμενες Περιφερειακές Ενότητες είναι σε μερική επιφυλακή, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, το οποίο περιλαμβάνει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και ευπαθείς περιοχές.