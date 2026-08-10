Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Στυλιανός στον Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά καίει κοντά σε οικισμό και οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 10 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00, και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 172 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση, έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των επιχειρήσεων.

Μήνυμα εκκένωσης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο Δήμος Σαρωνικού συμμετέχει στην επιχείρηση με υδροφόρες. Αρχικά, είχαν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Στις 08:30, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Στυλιανός Κουβαρά, με κατεύθυνση προς Καλύβια Θορικού.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

???? Πυρκαγιά στην περιοχή σας

‼️ Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Αγίου_Στυλιανού #Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Καλύβια #Θορικού

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Σημειώνεται ότι σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Η απόφαση για την εφαρμογή κατάστασης κινητοποίησης Red Code ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και αφορά συγκεκριμένες περιοχές σε Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη και άλλες.

Περιοχές σε Red Code

Σήμερα σε κατάσταση Red Code βρίσκονται οι εξής περιοχές: - Η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων. - Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. - Η Περιφέρεια Κρήτης. - Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. - Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. - Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. - Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η εφαρμογή του Red Code σημαίνει πλήρη κινητοποίηση του απαιτούμενου μηχανισμού για την αντιμετώπιση ενός επαπειλούμενου κινδύνου. Ενεργοποιείται το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και διατίθενται τα υλικά και μέσα που απαιτούνται για την αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών.