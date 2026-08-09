Κύμα εξόδου του Αυγούστου: Μποτιλιάρισμα σε λιμάνια, εθνικές οδούς και ΚΤΕΛ – Πάνω από 34.000 αναχωρήσεις μόνο από τον Πειραιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής (09.08.2026) το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς ηπειρωτικούς θερινούς προορισμούς, προκαλώντας το αδιαχώρητο σε λιμάνια, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και εθνικές οδούς.

Το αδιαχώρητο στα λιμάνια της Αττικής

Η κίνηση κορυφώνεται στα λιμάνια της Αττικής, με τις ουρές κατά την επιβίβαση να φτάνουν σε μεγάλο μήκος:

Λιμάνι Πειραιά:

Παρασκευή & Σάββατο: Αναχώρησαν σχεδόν 60.000 επιβάτες για νησιωτικούς προορισμούς και 16.000 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Αναχώρησαν σχεδόν 60.000 επιβάτες για νησιωτικούς προορισμούς και 16.000 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Κυριακή : Αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 34.000 επιβάτες για τα νησιά και περίπου 9.300 - 9.500 για τον Αργοσαρωνικό.

: Αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 34.000 επιβάτες για τα νησιά και περίπου 9.300 - 9.500 για τον Αργοσαρωνικό. Δρομολόγια: Έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις πλοίων για τους κύριους νησιωτικούς προορισμούς, καθώς και 58 δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό (34 με ταχύπλοα και 24 με οχηματαγωγά).

Λιμάνι Ραφήνας: Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 15 αναχωρήσεις πλοίων με περίπου 7.320 επιβάτες (συνολικά 24.705 ταξιδιώτες στο τριήμερο με 45 δρομολόγια).

Λιμάνι Λαυρίου: Προβλέπονται 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες (συνολικά 10.695 ταξιδιώτες στο τριήμερο με 31 δρομολόγια).

Καθυστερήσεις στους γύρω δρόμους: Λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες γύρω από τα λιμάνια (ιδιαίτερα στον Πειραιά), τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στις πύλες αναχώρησης τουλάχιστον 1 έως 1,5 ώρα νωρίτερα.

Υψηλές πληρότητες στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων στον Κηφισό, τα λεωφορεία αναχωρούν διαδοχικά, με τις πληρότητες σε πολλούς προορισμούς να αγγίζουν το 100%:

Πελοπόννησος : Ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση καταγράφεται προς Ηλεία (όπου επιστρατεύτηκαν έκτακτα δρομολόγια), Κορινθία, Πάτρα, Λακωνία, Αρκαδία και Μεσσηνία.

: Ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση καταγράφεται προς Ηλεία (όπου επιστρατεύτηκαν έκτακτα δρομολόγια), Κορινθία, Πάτρα, Λακωνία, Αρκαδία και Μεσσηνία. Δυτική Ελλάδα & Ήπειρος: Υψηλές πληρότητες σημειώνονται για Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και λοιπές περιοχές της Ηπείρου. Παράλληλα, πολλοί επιβάτες μετακινούνται με ΚΤΕΛ προς περιφερειακά λιμάνια για να περάσουν απέναντι σε νησιά όπως η Κεφαλονιά.

Υψηλές πληρότητες σημειώνονται για Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και λοιπές περιοχές της Ηπείρου. Παράλληλα, πολλοί επιβάτες μετακινούνται με ΚΤΕΛ προς περιφερειακά λιμάνια για να περάσουν απέναντι σε νησιά όπως η Κεφαλονιά. Λοιπές περιοχές: Στη Βόρεια Ελλάδα η εικόνα εμφανίζεται ανάμεικτη με ορισμένα δρομολόγια να γεμίζουν πλήρως, ενώ χαμηλότερη κίνηση σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται προς Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα.

Αυξημένη ροή στις Εθνικές Οδούς και ουρές στους Ευζώνους

Στις εξόδους της Αττικής, η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση παρατηρείται στην Αθηνών–Κορίνθου, με καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας. Αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται και στην Αθηνών–Λαμίας.

Στη Βόρεια Ελλάδα, η έξοδος των εκδρομέων κατευθύνεται προς Χαλκιδική, Πιερία, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στους συνοριακούς σταθμούς, με τις καθυστερήσεις στο τελωνείο των Ευζώνων να ξεπερνούν τη μία ώρα. Χιλιάδες τουρίστες από Ρουμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο εισέρχονται στη χώρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Μέτρα Τροχαίας: Η Τροχαία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με αυξημένες περιπολίες και ελέγχους στο εθνικό δίκτυο (για ταχύτητα, αλκοόλ, χρήση κινητού, ζώνης και κράνους), ενώ παράλληλα ισχύουν οι θερινοί περιορισμοί κυκλοφορίας για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.