10 φράσεις για έναν χωρισμό χωρίς κακίες και δράματα

Η αίσθηση του βάρους στο στήθος και ο κόμπος στο στομάχι είναι συναισθήματα που συνοδεύουν έναν χωρισμό. Ξέρεις ότι η σχέση έχει φτάσει στο τέλος της, αλλά η ιδέα να πληγώσεις ένα άτομο που νοιάζεσαι σε τρομάζει. Αν και η λύση του ghosting ή ενός σκηνοθετημένου καβγά μπορεί να φαίνεται δελεαστική, είναι σημαντικό να κατανοήσεις ότι ο τρόπος που κλείνεις μια σχέση μετράει εξίσου με το «γιατί» του χωρισμού.

Η σημασία του σεβασμού

Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα σχέσεων και ψυχολόγους, η προσέγγιση του χωρισμού με σεβασμό επιβεβαιώνει την αλήθεια ότι «όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει». Η εύρεση των κατάλληλων λέξεων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι μια πρόκληση. Γι’ αυτό, παρακάτω παρατίθενται 10 φράσεις που προτείνονται από ειδικούς για να χωρίσεις χωρίς κακίες και δράματα.

10 φράσεις για να χωρίσεις χωρίς δράματα

1. «Είναι δύσκολο για μένα να το πω, αλλά δεν πιστεύω ότι ταιριάζουμε μακροπρόθεσμα. Σε νοιάζομαι και δεν θέλω να πληγωθούμε αργότερα.» Αναγνωρίζεις τα συναισθήματά σου για το άτομο, αλλά ξεκαθαρίζεις ότι δεν βλέπεις μέλλον στη σχέση.

2. «Νιώθω ότι έχουμε απομακρυνθεί και υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ μας. Δεν φταίει κάποιος, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.» Εξηγείς τον λόγο, χωρίς να ρίχνεις το φταίξιμο στον άλλον.

3. «Αισθάνομαι ότι εξελισσόμαστε σε διαφορετικές κατευθύνσεις και θέλουμε διαφορετικά πράγματα. Δεν είμαστε πια στην ίδια σελίδα.» Υπογραμμίζεις τις διαφορές στις προτεραιότητες που δεν μπορούν να γεφυρωθούν.

4. «Ο χρόνος που περάσαμε μαζί ήταν πολύ ξεχωριστός για μένα, αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται να εστιάσω στον εαυτό μου. Σου αξίζει κάποιος που είναι 100% εκεί, και δεν μπορώ να είμαι αυτός ο άνθρωπος.» Δηλώνεις τη μετατόπιση της προσοχής σου από τη σχέση στην προσωπική σου ανάπτυξη.

5. «Δεν νιώθω ευτυχισμένος/η σε αυτή τη σχέση και δεν πιστεύω ότι μπορούμε να το αλλάξουμε.» Μια άμεση και ειλικρινής δήλωση για τα συναισθήματά σου που βάζει σαφές τέλος.

6. «Συνειδητοποίησα ότι χρειάζομαι κάτι διαφορετικό στη ζωή μου τώρα. Ήθελα πολύ να πετύχει γιατί σε νοιάζομαι, αλλά οφείλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου.» Εστιάζεις στις δικές σου ανάγκες χωρίς να κατηγορείς τη συμπεριφορά του/της συντρόφου σου.

7. «Σημαίνεις πολλά για μένα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε χωριστά.» Εκφράζεις την εκτίμησή σου για όσα ζήσατε, μένοντας παράλληλα σταθερός/ή στην απόφασή σου.

8. «Το σκέφτηκα πολύ και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο και για τους 2 μας. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά νιώθω ότι είναι η σωστή.» Δείχνεις ότι η απόφασή σου είναι προϊόν ώριμης σκέψης που λαμβάνει υπόψη και τις 2 πλευρές.

9. «Προσπαθήσαμε και οι 2 αρκετές φορές, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν λειτουργεί.» Αναγνωρίζεις την προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα (και οι δυο σας) και αποδέχεσαι την πραγματικότητα.

10. «Δεν νιώθω πια όπως πριν για τη σχέση μας και θεώρησα δίκαιο να σ’ το πω.» Δηλώνεις με ειλικρίνεια ότι τα συναισθήματά σου άλλαξαν, δείχνοντας σεβασμό στον χρόνο του άλλου.

Η αξία της ειλικρίνειας με ενσυναίσθηση

Κανένας δεν επιθυμεί να αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύουν ή ότι αιφνιδιάζεται. Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι η ειλικρίνεια αποτελεί δώρο, ακόμα και όταν προκαλεί πόνο. Η εκτόνωση μέσω θυμού ή σκληρότητας μπορεί να προσφέρει μια στιγμιαία ανακούφιση, αλλά μακροπρόθεσμα, η ευγένεια είναι αυτή που κερδίζει. Το να αποχωρείς με σεβασμό από μια σχέση που δεν έχει μέλλον δείχνει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Οι παρορμητικοί θυμοί δεν μπορούν να ανακληθούν.

Αναγνώρισε όσα σου προσέφερε ο άλλος.

Μίλα με ειλικρίνεια για τα συναισθήματά σου.

Δείξε ενσυναίσθηση στην αντίδρασή του, χωρίς να υποχωρείς από την αλήθεια σου.

Φέρσου με ευγένεια στον άλλον, αλλά και στον εαυτό σου.

Στο τέλος της ημέρας, ένας χωρισμός που διαχειρίζεται με σεβασμό όχι μόνο προστατεύει την ψυχική υγεία του πρώην συντρόφου σου, αλλά διαφυλάσσει και την αξιοπρέπειά σου, καθώς και τις ισορροπίες με τους κοινούς σας φίλους.