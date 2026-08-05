Βίντεο ντοκουμέντο: Οι αρχές εντόπισαν την Hermès και το Rolex στη Μύκονο

Ένα βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει την έρευνα της Αστυνομίας στη Μύκονο, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό μιας τσάντας Hermès και ενός πολυτελούς ρολογιού Rolex, με συνολική εκτιμώμενη αξία 75.000 ευρώ. Ο 35χρονος δράστης είχε κρύψει τα κλοπιμαία κάτω από βράχια.

Η έρευνα ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης, 4 Αυγούστου, όταν ο 35χρονος μετέφερε με το αυτοκίνητό του έναν 29χρονο Ουκρανό, συμφωνώντας να τον πληρώσει για τη διαδρομή. Ωστόσο, κράτησε την τσάντα του επιβάτη ως εγγύηση μέχρι την εξόφληση της αμοιβής.

Η εξέλιξη της υπόθεσης

Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο 29χρονος αποβιβάστηκε για λίγα λεπτά, και ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, εγκαταλείποντας το σημείο μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα. Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Σε υπαίθριο χώρο, βρέθηκαν η τσάντα Hermès και το ρολόι Rolex, αξίας περίπου 75.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για υπεξαίρεση και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.