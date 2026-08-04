Η οικογένεια της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, που έχασε τη ζωή της στη Σύρο, παραμένει σταθερή στην εκτίμηση ότι το θανατηφόρο χτύπημα δεν δόθηκε σε συνθήκες άμυνας. Η συνήγορος της οικογένειας, Μαρία Καζαντζάκη, δήλωσε στο parapolitika.gr ότι τα στοιχεία της δικογραφίας υποδεικνύουν ότι η μοιραία μαχαιριά χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής της γυναίκας.

Τα στοιχεία της δικογραφίας

Η κ. Καζαντζάκη επισήμανε ότι η θέση αυτή αποτυπώνεται στο υπόμνημα που έχει κατατεθεί στις δικαστικές Αρχές, το οποίο βασίζεται στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού και της ιατροδικαστικής έκθεσης. «Το θανατηφόρο χτύπημα έγινε κατά τη διαφυγή της και όχι σε συνθήκες άμυνας», τόνισε, προσθέτοντας ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν στηρίζουν τον ισχυρισμό ότι ο τραυματισμός προήλθε εντός της κατοικίας.

Βιντεοληπτικό υλικό και αναμονή κρίσιμων στοιχείων

Σύμφωνα με την οικογένεια, στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται η 42χρονη να εξέρχεται από το σπίτι της, κάνοντας γρήγορες κινήσεις και χρησιμοποιώντας κανονικά τη δεξιά πλευρά του σώματός της, χωρίς να δείχνει σημάδια σοβαρού τραύματος. Η οικογένεια αναμένει επίσης τα υπόλοιπα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας, όπως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία θεωρεί ότι θα συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παρακολούθηση της υπόθεσης

Η κ. Καζαντζάκη υπενθύμισε ότι η οικογένεια έχει ασκήσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη της ανάκρισης, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες η 42χρονη διασώστρια έχασε τη ζωή της. Η προσοχή στρέφεται τώρα στην επερχόμενη απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου σχετικά με την προσωρινή κράτηση του 41χρονου κατηγορούμενου, καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διατυπώνουν αντίθετες εκδοχές για τα γεγονότα.