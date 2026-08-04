Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους: Επιδοτήσεις έως 600 ευρώ

Από την Παρασκευή 7 Αυγούστου, θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για τον νέο κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Μέσω αυτού του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, προσφέροντας μια σημαντική ανακούφιση σε χιλιάδες νοικοκυριά που επιθυμούν να μειώσουν το κόστος των διακοπών τους.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παρέχει άυλες ψηφιακές κάρτες, οι οποίες θα καλύπτουν αποκλειστικά δαπάνες διαμονής.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Μια από τις κύριες αλλαγές που φέρνει ο νέος κύκλος του προγράμματος είναι η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων. Με τα νέα, διευρυμένα όρια, δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν πολίτες και οικογένειες που δεν είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στους προηγούμενους κύκλους λόγω ελαφρώς υψηλότερων εισοδημάτων.

Στους νέους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται:

- Άγαμοι χωρίς παιδιά με εισόδημα από 19.000 έως 21.000 ευρώ. - Έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά με οικογενειακό εισόδημα από 31.000 έως 33.000 ευρώ. - Οικογένειες με παιδιά, με αυξημένα όρια ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. - Νοικοκυριά με εισόδημα που μπορεί να φτάσει έως και τις 58.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Αυτή η διεύρυνση στο πρόγραμμα στοχεύει στην ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Ειδικές ρυθμίσεις για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67%, καθώς και οι οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα ΑμεΑ, θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χωρίς να ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, διατηρώντας παράλληλα προτεραιότητα. Οι πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και έπειτα.

Η οικονομική ενίσχυση, η οποία κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, θα εξαρτάται από την κατηγορία του δικαιούχου και την χρονική περίοδο πραγματοποίησης των διακοπών. Η μέγιστη επιδότηση θα διατίθεται για μετακινήσεις κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.

Χρήση της ψηφιακής κάρτας

Η ψηφιακή κάρτα θα ισχύει για 18 μήνες και θα επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Η ενεργοποίησή της θα γίνεται μέσω NFC ή e-commerce και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες και οργανωμένα camping σε όλη τη χώρα. Ρητά απαγορεύεται η χρήση της για εστίαση, μεταφορικά, καύσιμα ή ανάληψη μετρητών.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Το σύστημα θα πραγματοποιεί αυτόματες διασταυρώσεις των φορολογικών στοιχείων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης email για την αποστολή των οδηγιών ενεργοποίησης. Για την εξυπηρέτηση των πολιτών θα λειτουργούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και εξειδικευμένο help desk.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η Α’ Φάση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με την επιλογή των δικαιούχων να γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, χωρίς τήρηση σειράς προτεραιότητας. Η Β’ Φάση θα καλύψει το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, κατά την οποία οι δικαιούχοι θα επιλέγονται απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της αρχικής διαδικασίας, χωρίς νέα κλήρωση.