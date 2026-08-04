Ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης άγριας ζωής σημειώθηκε στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου μέλη της Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριων Ζώων ανακάλυψαν τέσσερις χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, μια ουσία εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία τους.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία πολιτών σχετικά με πέντε χελώνες που κρατούνταν σε αυλή κατοικίας. Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν μεταφέρει τα ζώα από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, πιστεύοντας ότι τους προσέφεραν προστασία.

Οι ειδικοί ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες ότι οι χελώνες είναι άγρια ζώα και ο φυσικός τους βιότοπος είναι το δάσος. Επίσης, τόνισαν ότι η παραμονή τους σε κατοικίες ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς μπορεί να μεταφέρουν βακτήρια όπως η σαλμονέλα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης του Δασαρχείου για την καταγραφή και επανένταξη των πέντε χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον, οι διασώστες εντόπισαν στην αυλή γειτονικής κατοικίας άλλες τέσσερις χελώνες, οι οποίες ήταν επίσης βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Οι διασώστες παρέλαβαν άμεσα τα ζώα και τα μετέφεραν στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, όπου υποβάλλονται σε ειδική φροντίδα και καθαρισμό. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η λαδομπογιά είναι τοξική και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις χελώνες, καθώς το κέλυφός τους είναι ζωντανός ιστός και όχι ένα άψυχο περίβλημα.

Η υπόθεση έχει ήδη φτάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν οι βαμμένες χελώνες και αναζητούν τους υπεύθυνους για την κακοποίησή τους.