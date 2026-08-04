Αγιασμός 2026: Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία και οι λεπτομέρειες

Η ημερομηνία του αγιασμού για τη σχολική χρονιά 2026-2027 έχει πλέον καθοριστεί. Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, οι προετοιμασίες για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο, ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες.

Ανοίγουν τα σχολεία

Η 11η Σεπτεμβρίου 2026 είναι η καθορισμένη ημερομηνία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς για όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η πρώτη ημέρα δεν περιλαμβάνει κανονικά μαθήματα. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στην τελετή του αγιασμού, θα ενημερωθούν για τη λειτουργία του σχολείου και το πρόγραμμα των πρώτων ημερών, ενώ θα παραλάβουν και τα σχολικά βιβλία για τη νέα χρονιά.

Ώρες αγιασμού

Οι ακριβείς ώρες του αγιασμού θα ανακοινωθούν από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς αυτές διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου. Συνήθως, στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ο αγιασμός ολοκληρώνεται έως περίπου τις 09:15, ενώ στα Γυμνάσια και Λύκεια πραγματοποιείται λίγο αργότερα, συνήθως έως τις 10:00. Μετά την τελετή, οι μαθητές παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν, ενώ τα κανονικά μαθήματα ξεκινούν από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επιστροφή εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες νωρίτερα από τους μαθητές, με την παρουσία τους να προβλέπεται από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026. Το διάστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση των τμημάτων, τον προγραμματισμό του διδακτικού έργου, τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων, την προετοιμασία των σχολικών εγκαταστάσεων και τις διοικητικές και επιμορφωτικές διαδικασίες. Αυτή η περίοδος θεωρείται κρίσιμη για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ανακοινώσεις Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) αναμένεται, όπως κάθε χρόνο, να εκδώσει τις σχετικές εγκυκλίους προς το τέλος του καλοκαιριού, οι οποίες θα αφορούν τη διαδικασία του αγιασμού, τη διανομή των σχολικών βιβλίων, την έναρξη των μαθημάτων και οδηγίες για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Μέχρι στιγμής, δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σχολική χρονιά

Με τον αγιασμό προγραμματισμένο για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν ήδη να προγραμματίσουν την επιστροφή τους στην καθημερινότητα των σχολείων. Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει, όπως κάθε χρόνο, με τον καθιερωμένο αγιασμό, την παραλαβή των βιβλίων και τις πρώτες οδηγίες προς τους μαθητές, σηματοδοτώντας το τέλος των θερινών διακοπών και την αρχή μιας νέας εκπαιδευτικής διαδρομής.