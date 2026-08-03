Conference League play offs: Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στις κρίσιμες αναμετρήσεις

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται προ των πυλών κρίσιμων αναμετρήσεων για την πρόκρισή τους στη φάση των ομίλων του UEFA Europa Conference League. Οι δύο ελληνικές ομάδες αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις στους προκριματικούς τους αγώνες, καθώς ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις αντιπάλους τους στους επόμενους γύρους.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία του στη διοργάνωση, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την ομάδα ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αν καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, τότε οι «πράσινοι» θα αναμετρηθούν με την ηττημένη ομάδα από το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας στα play offs. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα λάβει χώρα στις 27 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στην Τσεχία είτε στην Τουρκία.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση της Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βέλγους, θα συνεχίσει στα play offs του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Μπραν - Απόλλων Λεμεσού. Η πρώτη αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα στις 20 Αυγούστου, με τη ρεβάνς προγραμματισμένη για τις 27 Αυγούστου εκτός έδρας.

Οι προκλήσεις για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Η πρόκριση στη φάση των ομίλων του Conference League αποτελεί σημαντικό στόχο και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, με την εμπειρία του στα ευρωπαϊκά κύπελλα, φιλοδοξεί να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή σκηνή μετά από μια περίοδο απουσίας. Η πιθανότητα να αντιμετωπίσει είτε τη Χράντετς Κράλοβε είτε τη Μπεσίκτας σημαίνει ότι οι "πράσινοι" θα πρέπει να προετοιμαστούν για σκληρές αναμετρήσεις, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, έχοντας ως κύριο στόχο τη διάκριση στην Ευρώπη, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την εμπειρία του από προηγούμενες συμμετοχές στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Η αναμέτρηση με την Άντερλεχτ προδιαγράφεται δύσκολη, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας δεύτερης ευκαιρίας στα play offs του Conference League απέναντι είτε στη Μπραν είτε στον Απόλλωνα Λεμεσού.

Στρατηγικές για την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βασιστεί στην αμυντική του ικανότητα και στην ταχύτητα των αντεπιθέσεων για να αποτρέψει τις επιθέσεις της ΤΣΣΚΑ 1948. Η σύγχρονη τακτική προσέγγιση του προπονητή, σε συνδυασμό με την εμπειρία των έμπειρων παικτών, θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία τους στις αναμετρήσεις.

Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να διατηρήσει την αμυντική του σταθερότητα και να εκμεταλλευτεί τις επιθετικές ευκαιρίες απέναντι στην Άντερλεχτ. Η ευελιξία στην τακτική και η αποφασιστικότητα των παικτών του θα είναι καθοριστικές για την τελική έκβαση.

Ευρωπαϊκή προοπτική και προσδοκίες

Η πρόκριση στη φάση των ομίλων του Conference League προσφέρει όχι μόνο οικονομικά οφέλη αλλά και ευκαιρίες για διεθνή αναγνώριση και εμπειρία για τις ελληνικές ομάδες. Η επιτυχία τους σε αυτή τη διοργάνωση θα ενισχύσει το κύρος τους στην ευρωπαϊκή σκηνή και θα προσδώσει αξία στις προσπάθειές τους.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ αναμένουν με αγωνία τις επερχόμενες αναμετρήσεις, ελπίζοντας σε νίκες που θα ανοίξουν το δρόμο για μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία. Η υποστήριξή τους θα είναι καταλυτική για τη δημιουργία μιας θερμής και ενθουσιώδους ατμόσφαιρας στα γήπεδα.

Το ενδιαφέρον για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στο Conference League παραμένει υψηλό, καθώς οι φίλαθλοι αναμένουν να δουν τις ομάδες τους να ανταγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο, με την ελπίδα ότι θα υπερβούν τις προκλήσεις και θα πετύχουν τους στόχους τους.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs στο Conference League:

Τουν ή Βίκινγκουρ – Μπόρατς ή Βίτεμπσκ

Σάμροκ Ρόβερ ή Εγνάτια – Κουόπιο ή Κραϊόβα

Τρε Φιόρι ή Ντρίτα – Φλόρα Ταλίν ή Ίντερ Ντε Εσκάλδες

Λεχ Πόζναν ή Κλάσβικ – Ρίγκα ή Γκιόρ

Λίνκολν ή Ομόνοια – Λάρνε ή Ιμπέρια Τιφλίδας

Ελσίνκι ή Μάδεργουελ – Φράιμπουργκ

Φερεντσβάρος ή Γκόρνικ Ζάμπρε – Μονακό

Ίντερ Τούκου ή Βαντούζ – Ντέμπρετσεν ή Κοπενχάγη

Μπενφίκα ή Χαρτς – Πάιντε ή Ραπίντ

Κλουζ ή Τρόμσο – Μπράιτον

Ζαλγκίρις ή Χάιντουκ – Ρακόφ ή Χάμαρμπι

Παναθηναϊκός ή ΤΣΣΚΑ 1948 – Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας

Γκέτεμπουργκ ή Γκεντ – Χιμπέρνιαν ή Σκεντίγια

ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ – Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού

Αταλάντα – Χάποελ Τελ Αβίβ ή Κατοβίτσε

Μποχέμιανς ή Μίτιλαντ – Ριέκα ή Λιβς

Γιαγκελόνια ή Ρέιντζερς – Γιάμπλονετς ή RFS

Βαλούρ ή Νόρτζελαντ – Σέριφ Τιρασπόλ ή Σεντ Γκάλεν

Άουντα ή Ντινάμι Σίτι – Πάφος ή Ζάλτσμπουργκ

Νόα ή Σίον – Άγιαξ ή Σέλμπουρν

Μπράγκα ή Ντινάμο Μινσκ – Μπεϊτάρ ή Αούστρια Βιέννης

Τβέντε ή DAC 1904 – Ντιναμό Κιέβου ή Καράμπαγκ

Χετάφε – Παρτιζάν ή Τόμπολ

Λουγκάνο ή Ρούναβικ – Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας