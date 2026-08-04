Στην Ψάθα, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 49χρονου, αδελφού αντιδημάρχου, χθες, Δευτέρα 4 Αυγούστου. Ο άνδρας παραβίασε τον αποκλεισμό που είχε επιβληθεί στην περιοχή του αεροπορικού δυστυχήματος και προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια ενός από τα δύο ελικόπτερα που είχαν συγκρουστεί κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 49χρονος επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον κλειστό δρόμο προς την Ψάθα, ο οποίος φυλάσσεται από αστυνομικούς, καθώς είναι χώρος του δυστυχήματος. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αεροπορικών Ερευνών (ΔΑΟΕ) σχετικά με το συμβάν και τον θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου που επέβαιναν στο ελικόπτερο είναι σε εξέλιξη.

Διαπληκτισμός και συνέπειες

Γύρω στις 17:30 το απόγευμα, οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν τη διέλευση, γεγονός που προκάλεσε διαπληκτισμό, καθώς ο 49χρονος επέμενε ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του. Παρά την απαγόρευση, παρέκαμψε τους αστυνομικούς και προχώρησε, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να ακουμπήσει στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Αμέσως μετά, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Στο σημείο, συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έφτασε για να διαπιστώσει αν υπήρξε αλλοίωση στοιχείων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.