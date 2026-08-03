Η Ευρώπη «λυγίζει» από τον υπερτουρισμό: Από την Ακρόπολη και τη Ρώμη μέχρι την Ιταλίδα στα Κουφονήσια

Φέτος το καλοκαίρι, οι πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί της Ευρώπης δέχονται ασφυκτική πίεση, με εκατομμύρια επισκέπτες να κατακλύζουν ιστορικά μνημεία, παραλίες και νησιά. Αυτό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σχετικά με τα όρια του μαζικού τουρισμού.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της Daily Mail, εικόνες συνωστισμού έχουν καταγραφεί σε μέρη όπως η Ακρόπολη, το Βατικανό, η Φοντάνα ντι Τρέβι και η λίμνη Κόμο, ενώ στην Ελλάδα, ένα viral βίντεο από την παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια έχει ξεχωρίσει.

Ο αντίκτυπος του τουρισμού

Στο δημοσίευμα περιλαμβάνεται φωτογραφία από το viral βίντεο που απεικονίζει την παραλία Ιταλίδα γεμάτη λουόμενους, αναδεικνύοντας το φαινόμενο του υπερτουρισμού που παρατηρείται φέτος σε δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC) αναφέρει ότι οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με την Ισπανία να αναμένεται να υποδεχθεί περίπου 100 εκατομμύρια τουρίστες το 2026.

Ο ταξιδιωτικός σύμβουλος και ξεναγός Κέβιν Σρεκ, που δραστηριοποιείται στη Βαλένθια, δήλωσε ότι η Μεσόγειος φτάνει κάθε χρόνο όλο και νωρίτερα στα όρια των δυνατοτήτων της. Η τουριστική κίνηση έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια, δημιουργώντας σοβαρές πιέσεις στις υποδομές και τις τοπικές κοινωνίες, παρά τις κινητοποιήσεις κατά του υπερτουρισμού.

Πλήθη και συνωστισμός

Στο δημοσίευμα περιγράφονται εικόνες με τεράστιες ουρές έξω από τα Μουσεία του Βατικανού, γεμάτους συρμούς προς τη λίμνη Κόμο και χιλιάδες επισκέπτες που προσπαθούν να φωτογραφηθούν στη Φοντάνα ντι Τρέβι.

Στην Αθήνα, οι επισκέπτες της Ακρόπολης, ακόμη και αυτοί που πήγαν νωρίς το πρωί, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλα πλήθη. Πολλοί τουρίστες ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι λίγες ώρες αργότερα ήταν σχεδόν αδύνατο να κινηθούν στον αρχαιολογικό χώρο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα Κουφονήσια, όπου το viral βίντεο από την παραλία Ιταλίδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς απεικονίζει εκατοντάδες λουόμενους σε έναν από τους πιο γνωστούς φυσικούς προορισμούς των Κυκλάδων. Αυτή η εικόνα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα του φαινομένου του overtourism, με τις τοπικές κοινωνίες να εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τις πιέσεις που δέχονται οι υποδομές και το φυσικό περιβάλλον.

Αντίκτυποι και προτάσεις

Η ίδια τάση παρατηρείται και σε άλλους προορισμούς της Μεσογείου, όπως στη Μάλτα και στις παραλίες της Ιταλίας, όπου πολλές περιοχές έχουν ήδη επιβάλει όρια στον αριθμό των επισκεπτών ή έχουν υιοθετήσει συστήματα κρατήσεων για να περιορίσουν τον υπερβολικό συνωστισμό. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αυξανόμενη συγκέντρωση επισκεπτών σε λίγους δημοφιλείς προορισμούς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, καθώς δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στις υποδομές και τις τοπικές κοινωνίες.