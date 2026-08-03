Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Δυτική Αττική: Κάηκαν σπίτια στην Ψάθα. Παλεύουν να μην φτάσει η φωτιά στο Άνω Αλεποχώρι

Ένα νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή συνεχίζει να απειλεί οικισμούς και κρίσιμες υποδομές. Οι Αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι να απομακρυνθούν άμεσα προς τα Μέγαρα, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Κίνδυνος για τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων

Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδήλι Μεγάρων, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν αυτή φτάσει στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Μεγάρων. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση βορειοανατολικά της Ψάθας, όπου η φωτιά έχει επεκταθεί και έχει προκαλέσει ήδη ζημιές σε σπίτια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροσβέστες εργάζονται για να δημιουργήσουν μια ισχυρή γραμμή άμυνας γύρω από τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκολεύουν τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς. Στην περιοχή ακούγονται εκρήξεις, πιθανώς από παλαιά βλήματα που βρίσκονται διάσπαρτα.

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι εκτενής, με τη συμμετοχή ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν:

- 450 πυροσβέστες - 126 πυροσβεστικά οχήματα - 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων - Δεκάδες εθελοντές - Υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας - 16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, με τη βοήθεια της ομάδας «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχανημάτων της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζονται οι διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Στοιχεία για τις καμένες εκτάσεις

Σύμφωνα με το Meteo.gr, από το 2018 έως το 2026, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί στη Δυτική Αττική, λόγω έξι μεγάλων πυρκαγιών. Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS). Η εκτίμηση για τη φετινή πυρκαγιά αφορά την εικόνα έως το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου.

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τα στοιχεία «εντυπωσιακά και ανησυχητικά», υπογραμμίζοντας ότι η συνολική καμένη έκταση αναμένεται να αναθεωρηθεί μετά την πλήρη καταγραφή της μεγάλης φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη.