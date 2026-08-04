Συνεχιζόμενη καταστροφή και εκτεταμένες επιχειρήσεις κατάσβεσης

Η μάχη με την καταστροφική φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, για πέμπτο 24ωρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο τον περιορισμό των πύρινων μετώπων και την κατάσβεση των φλογών.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές, καίγοντας περισσότερα από 130.000 στρέμματα τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα στη μάχη

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με εθελοντές, εργάζονταν αδιάκοπα για να περιορίσουν τις ενεργές εστίες της πυρκαγιάς. Οι επιχειρήσεις εστιάζουν σε τρία κύρια σημεία: στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση για να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς η κατάσταση απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.

Με την ανατολή του ηλίου, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες κατάσβεσης. Στη μάχη συμμετέχουν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και εθελοντές με υδροφόρα οχήματα. Από αέρος, επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Επιπλέον, μηχανήματα έργου από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας συμβάλλουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική

Σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, οι αρχές προειδοποιούν για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε περιοχές όπως η Αττική, η Χίος, τα Ψαρά και ορισμένες περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, έτοιμοι να παρέμβουν εφόσον χρειαστεί.