Άγριο ξύλο στη Σκιάθο: Συμπλοκή μεταξύ εργαζομένων

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στη Σκιάθο, όταν τουλάχιστον τρεις άνδρες ενεπλάκησαν σε μια άγρια συμπλοκή, η οποία κατέληξε σε ξυλοδαρμό με γροθιές και κλωτσιές.

Όπως μεταδίδει ο Ταχυδρόμος, οι εμπλεκόμενοι είναι κάτοικοι του νησιού που βρίσκονται εκεί για επαγγελματικούς λόγους και διαπληκτίστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα κλιμακώθηκε σε βίαιη σύγκρουση.

Από το επεισόδιο, ένας μεσήλικας άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία οδηγήθηκαν, υπό αστυνομική συνοδεία, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τρίτη, λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης.

Στο δικαστήριο βρέθηκε και ο τραυματίας της συμπλοκής, ο οποίος μετά την αναβολή προγραμματίστηκε να μεταβεί στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.