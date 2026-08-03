Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη στο πύρινο μέτωπο που καίει για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες στη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό των φλογών και την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (3/8), οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια στην Ψάθα.

Λίγο μετά το μεσημέρι, εστάλησαν νέα μηνύματα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, προτρέποντάς τους να απομακρυνθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας. Οι κάτοικοι των περιοχών Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο, ενώ οι κάτοικοι της ΒΙΠΕ Μεγάρων – Παπά Περιβόλι έλαβαν οδηγία να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

Συνεχιζόμενη μάχη με τις φλόγες

Οι φλόγες απειλούν επίσης το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, όπου πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν μάχη με επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς. Η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό είναι δραματική, καθώς μεγάλες εκτάσεις πυκνού πευκοδάσους έχουν καεί, με αρκετές κατοικίες να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην περιοχή της Αγίας Σκέπης.

Οι Αρχές ανησυχούν για το ενδεχόμενο οι φλόγες να κινηθούν προς τα Μέγαρα και τη Μάνδρα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Θλιβερός απολογισμός και έρευνες για τα αίτια

Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβησαν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην περιοχή της Ψάθας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας Έλληνας και ένας Δανός χειριστής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Meteo, η πύρινη λαίλαπα έχει αποτεφρώσει περισσότερα από 100.000 στρέμματα στην Αττικοβοιωτία, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί ότι για την Τρίτη υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε Αττική, Εύβοια και Χίο, διατηρώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής εξετάζει βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί από υπάλληλο συνεργείου που εκτελούσε εργασίες στο Πόρτο Γερμενό. Το οπτικό υλικό, που φέρεται να έχει ληφθεί στις 31 Ιουλίου, αποτυπώνει την περιοχή των ανεμογεννητριών, κοντά στον Άγιο Βασίλειο, από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Το βίντεο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς.