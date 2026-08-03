Νέα στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος ήρθαν στο φως, καθώς η σορός της βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη για την υπόθεση είναι επαγγελματίας πυγμάχος, με δύο αγώνες στην Ελλάδα.

Η μαρτυρία που οδήγησε στη σύλληψη

Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν η κατάθεση μιας φίλης της Ελίζαμπεθ, η οποία ανέφερε στην Αστυνομία ότι ο σύντροφός της, ο 26χρονος Αφγανός, της είχε εκμυστηρευθεί ότι είχε σκοτώσει τη Βρετανίδα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε διαφωνίες που σχετίζονταν με θρησκευτικό προσηλυτισμό της συντρόφου του από το θύμα.

Ισχυρισμοί του κατηγορουμένου

Κατά την εξέταση από τις Αρχές, ο 26χρονος δεν παραδέχθηκε ότι σκότωσε την Ελίζαμπεθ, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι τοποθέτησε τη σορό της σε βαλίτσα και τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, ισχυριζόμενος ότι το έκανε για να «μην μπλέξει».

Χρηματοοικονομικές αναλήψεις και επικοινωνίες

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι αναλήψεις από τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 10.000 έως 12.000 ευρώ. Η σύντροφός του παρέδωσε στις Αρχές ένα νέο κινητό τηλέφωνο και 2.550 ευρώ, υποθέτοντας ότι τα χρήματα προέρχονταν από το θύμα. Μετά τον θάνατο της Ελίζαμπεθ, ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποίησε άλλο τηλεφωνικό αριθμό για να στείλει μηνύματα σε γνωστούς της, ισχυριζόμενος ότι είναι ο δολοφόνος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου, όταν βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας σε προχωρημένη σήψη. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να εντοπίσουν δακτυλικά αποτυπώματα και, μέσω συνεργασίας με την Interpol, διαπίστωσαν ότι το θύμα ήταν η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος από τη Σκωτία.

Η διαμονή της Ελίζαμπεθ στην Ελλάδα

Η Ross είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου 2026 και διέμεινε αρχικά σε Airbnb, ενώ από 2 έως 16 Ιουλίου έμενε σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια, όπου ο κατηγορούμενος είχε επίσης πρόσβαση. Η τελευταία της επικοινωνία με τον περίγυρό της καταγράφηκε το βράδυ της 15ης Ιουλίου.

Κάμερες και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα

Σημαντικό στοιχείο για την έρευνα ήταν οι κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραψαν τον 26χρονο να αποχωρεί από το διαμέρισμα με τη βαλίτσα το βράδυ της 16ης Ιουλίου. Λίγο μετά την άφιξή του στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, εμφανίζεται να φεύγει χωρίς τη βαλίτσα.

Κατάθεση της συντρόφου του

Η σύντροφος του 26χρονου ανέφερε στους αστυνομικούς ότι μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας, εντόπισε τον κατηγορούμενο να βρίσκεται κοντά στο σημείο της δολοφονίας, γεγονός που ενισχύει την έρευνα.