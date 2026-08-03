Τα Ζώδια της Εβδομάδας, 3 έως 9 Αυγούστου 2026: Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου φέρνει σημαντικές ανανεωτικές τάσεις στο αστρολογικό σκηνικό. Η μετακίνηση της Αφροδίτης στο ζώδιο του Ζυγού δημιουργεί εξαιρετικές προϋποθέσεις για τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις επαγγελματικές συνεργασίες και την αναζήτηση της εσωτερικής ισορροπίας. Παράλληλα, η προετοιμασία για τις επόμενες αστρολογικές ανατροπές του μήνα καλεί όλα τα ζώδια να οργανώσουν την καθημερινότητά τους και να εστιάσουν σε όσα έχουν πραγματική αξία.

Κριός

Η καθημερινότητά σου έχει αρχίσει να αλλάζει αισθητά, είτε λόγω ενός νέου προγράμματος είτε επειδή έχεις ξεκινήσει να εκτιμάς περισσότερο τις μικρές στιγμές της ημέρας. Αυτή η αλλαγή στάσης επηρεάζει θετικά τη διάθεσή σου. Ενώ εστιάζεις στην οργάνωση των σχεδίων σου που σου προσφέρουν σιγουριά και ελευθερία, το ενδιαφέρον σου μετατοπίζεται σταδιακά στις σχέσεις σου. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Ζυγό ευνοεί ιδιαίτερα τον τομέα των συντροφικών και επαγγελματικών σου σχέσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστικές συνεργασίες.

Ταύρος

Η περίοδος αυτή σου δίνει την ευκαιρία να ξεφύγεις από την αυστηρή ρουτίνα και να δώσεις χώρο στη δημιουργικότητα και τη διασκέδαση. Η θετική επιρροή της Αφροδίτης στρέφει την προσοχή σου στην ευεξία, την υγεία και τη βελτίωση των καθημερινών σου συνηθειών. Παράλληλα, οι συνθήκες στον εργασιακό σου χώρο γίνονται πιο αρμονικές, επιτρέποντάς σου να διευθετήσεις εκκρεμότητες με μεγαλύτερη ευκολία και λιγότερο άγχος.

Δίδυμοι

Η προσοχή σου επικεντρώνεται στο σπίτι, την οικογένεια και τις προσωπικές σου ρίζες. Αναζητάς ένα περιβάλλον που σου προσφέρει ασφάλεια και συναισθηματική ηρεμία. Ταυτόχρονα, η Αφροδίτη στον Ζυγό ενεργοποιεί τον τομέα του έρωτα, της δημιουργικότητας και της αυτοέκφρασης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευνοϊκή εβδομάδα για να ασχοληθείς με αγαπημένα χόμπι, να φλερτάρεις και να απολαύσεις στιγμές χαλάρωσης.

Καρκίνος

Οι επικοινωνιακές σου ικανότητες βρίσκονται στο επίκεντρο, διευκολύνοντας τις επαφές, τις συζητήσεις και τις νέες γνωριμίες. Η καθημερινότητά σου αποκτά πιο γρήγορους ρυθμούς, ενώ παράλληλα η Αφροδίτη στον Ζυγό φέρνει ζεστασιά και αρμονία στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να ομορφύνεις τον χώρο σου ή να λύσεις παρεξηγήσεις με οικεία πρόσωπα.

Λέων

Τα οικονομικά σου ζητήματα και η διαχείριση των πόρων σου απαιτούν την προσοχή σου αυτή την εβδομάδα. Βρίσκεις νέες ιδέες για να ενισχύσεις το εισόδημά σου και να νιώσεις πιο ασφαλής. Παράλληλα, η ευνοϊκή θέση της Αφροδίτης ενισχύει τις κοινωνικές σου επαφές, τις μετακινήσεις και τις συζητήσεις, κάνοντάς σε ιδιαίτερα πειστικό και δημοφιλή στο περιβάλλον σου.

Παρθένος

Με τον Ήλιο να προετοιμάζεται να περάσει στο ζώδιό σου αργότερα μέσα στον μήνα, η ενέργειά σου σταδιακά ανανεώνεται. Αυτή την εβδομάδα εστιάζεις στις προσωπικές σου ανάγκες και στους μακροπρόθεσμους στόχους σου. Η Αφροδίτη στον Ζυγό ευνοεί τα οικονομικά σου, φέρνοντας ευκαιρίες για αυξημένα έσοδα ή για επιλογές που ενισχύουν την αίσθηση της αυτοεκτίμησής σου.

Ζυγός

Η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιό σου αποτελεί το σημαντικότερο αστρολογικό νέο της εβδομάδας για εσένα. Η γοητεία, η μαγνητικότητα και η διάθεσή σου για συνδιαλλαγή φτάνουν στο κατακόρυφο. Δημιουργείς θετικές καταστάσεις και ανθρώπους που μπορούν να σε στηρίξουν, ενώ παράλληλα βρίσκεις τον χρόνο να περιποιηθείς τον εαυτό σου και να θέσεις νέες βάσεις στις προσωπικές σου επιδιώξεις.

Σκορπιός

Η εβδομάδα αυτή προσφέρεται για εσωτερική ανασκόπηση και ξεκούραση. Οι κοινωνικές υποχρεώσεις υποχωρούν ελαφρώς, δίνοντάς σου την ευκαιρία να φορτίσεις τις μπαταρίες σου. Η Αφροδίτη στον Ζυγό λειτουργεί προστατευτικά στο παρασκήνιο, βοηθώντας σε να ξεπεράσεις άγχη του παρελθόντος και να προετοιμάσεις αθόρυβα τα επόμενα επαγγελματικά ή προσωπικά σου βήματα.

Τοξότης

Ο κοινωνικός σου κύκλος και οι φιλικές σου σχέσεις πρωταγωνιστούν αυτή την περίοδο. Η συμμετοχή σου σε ομάδες, συλλόγους ή κοινά πρότζεκτ φέρνει χαρά και ικανοποίηση. Η Αφροδίτη στον Ζυγό ενισχύει τις συλλογικές προσπάθειες και σου ανοίγει δρόμους για την πραγματοποίηση ενός μεγάλου στόχου μέσα από τη βοήθεια φίλων και συνεργατών.

Αιγόκερως

Τα επαγγελματικά σου σχέδια και η κοινωνική σου εικόνα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η παρουσία της Αφροδίτης στον Ζυγό, στο ανώτατο σημείο του ωροσκοπίου σου, φέρνει αναγνώριση, ευκαιρίες για εξέλιξη και βελτίωση των σχέσεων με ανωτέρους ή συνεργάτες. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να προβάλεις τη δουλειά και τα επιτεύγματά σου.

Υδροχόος

Η διάθεσή σου για διεύρυνση των οριζόντων σου είναι εντονότερη από ποτέ. Είτε σχεδιάζεις ένα ταξίδι είτε ασχολείσαι με τη μάθηση και την απόκτηση νέων γνώσεων, η εβδομάδα σου προσφέρει έμπνευση. Η Αφροδίτη στον Ζυγό ευνοεί τις επαφές με το εξωτερικό, τις νομικές υποθέσεις και τις φιλοσοφικές αναζητήσεις που ομορφύνουν την οπτική σου για τη ζωή.

Ιχθύες

Η εβδομάδα εστιάζει σε βαθύτερα συναισθηματικά και οικονομικά ζητήματα, όπως κοινά ταμεία, συμφωνίες ή εκκρεμότητες. Η Αφροδίτη στον Ζυγό διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις και φέρνει αρμονία στις στενές σου σχέσεις, βοηθώντας σε να αποκαταστήσεις την εμπιστοσύνη και να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες σου.