Ύπνος: Το προειδοποιητικό σημάδι στη μέση της νύχτας που μπορεί να υποδεικνύει σοβαρή πάθηση

Ένα σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας συχνά αποδίδεται σε φυσικούς παράγοντες όπως η ζέστη ή η κούραση, ωστόσο, όταν αυτό επαναλαμβάνεται ή συνοδεύεται από άλλα ενοχλητικά συμπτώματα, μπορεί να υποδηλώνει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Dr. Amir Khan, γνωστός για τις ιατρικές συμβουλές του σε δημοφιλείς βρετανικές εκπομπές, επισημαίνει ότι οι έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις μπορεί να είναι μια «κόκκινη σημαία» για σοβαρότερα ζητήματα.

«Αν ξυπνάτε μούσκεμα στον ιδρώτα στη μέση της νύχτας, αυτό δεν είναι απλώς μια ενόχληση· μπορεί να είναι μια “κόκκινη σημαία”. Υπάρχουν πέντε σημαντικές αιτίες για τις έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις και γι’ αυτό είναι ένα σύμπτωμα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοείτε», αναφέρει ο ειδικός.

Οι πέντε κύριες αιτίες νυχτερινών εφιδρώσεων

1. **Ορμονικές αλλαγές (εμμηνόπαυση και περιεμμηνόπαυση)**: Οι γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση ή την περιεμμηνόπαυση συχνά βιώνουν νυχτερινές εφιδρώσεις λόγω των ορμονικών διακυμάνσεων που επηρεάζουν το κέντρο ρύθμισης θερμοκρασίας του εγκεφάλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις γνωστές εξάψεις και τους νυχτερινούς ιδρώτες. Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (HRT) ή κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν.

2. **Σοβαρές λοιμώξεις**: Η νυχτερινή εφίδρωση μπορεί να υποδηλώνει σοβαρές λοιμώξεις, όπως φυματίωση ή HIV, καθώς και βακτηριακές λοιμώξεις στην καρδιά. Ο Dr. Khan αναφέρει ότι η υποψία ενισχύεται αν υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, όπως πυρετός, απώλεια βάρους ή έντονη κόπωση.

3. **Ορισμένες μορφές καρκίνου**: Ορισμένοι τύποι καρκίνου, όπως το λέμφωμα, μπορεί να εκδηλώνονται με έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις. Αν και αυτή είναι μια σπάνια αιτία, ο γιατρός προειδοποιεί να μην την αγνοείτε, ειδικά αν συνοδεύεται από ανεξήγητη απώλεια βάρους ή πρησμένους λεμφαδένες.

4. **Υπνική άπνοια**: Η αποφρακτική υπνική άπνοια μπορεί να προκαλεί νυχτερινές εφιδρώσεις, καθώς οι αεραγωγοί αποφράσσονται προσωρινά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα ορμονών του στρες και σε αυξημένο καρδιακό ρυθμό, με αποτέλεσμα να ξυπνάτε ζεστοί και μουσκεμένοι.

5. **Θυρεοειδής και επίπεδα σακχάρου**: Προβλήματα με το σάκχαρο του αίματος, ειδικά σε άτομα με διαβήτη, ή διαταραχές στον θυρεοειδή μπορούν επίσης να προκαλέσουν νυχτερινές εφιδρώσεις, αν συνοδεύονται από τρόμο, αλλαγές στο βάρος ή ταχυκαρδία.

Πότε να επισκεφθείτε γιατρό

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) τονίζει ότι είναι φυσιολογικό να ιδρώνετε κατά τη διάρκεια της νύχτας αν το δωμάτιο ή τα κλινοσκεπάσματα σας είναι υπερβολικά ζεστά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισκεφθείτε έναν παθολόγο εάν οι νυχτερινές εφιδρώσεις συμβαίνουν τακτικά, σας ξυπνούν από τον ύπνο ή σας προκαλούν ανησυχία.