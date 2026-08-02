Τι συμβαίνει στην όρεξή σου όταν προσθέτεις ελαιόλαδο στο φαγητό: Η επιστημονική προσέγγιση

Το ελαιόλαδο, αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής, δεν είναι μόνο γνωστό για τα οφέλη του στην καρδιά, αλλά και για την επίδρασή του στον έλεγχο της πείνας και του κορεσμού. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, τα συστατικά του ελαιολάδου ενδέχεται να επηρεάζουν τις ορμόνες που σχετίζονται με την αίσθηση κορεσμού, κάνοντάς σας να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά το γεύμα. Ωστόσο, η επίδραση αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποσότητα του ελαιολάδου που καταναλώνεται και η συνολική ποιότητα της διατροφής σας.

Πώς το ελαιόλαδο επηρεάζει τις ορμόνες της όρεξης

Η ρύθμιση της όρεξης είναι αποτέλεσμα ενός πολύπλοκου συστήματος ορμονών που στέλνουν σήματα στον οργανισμό σχετικά με το πότε πεινάμε και πότε έχουμε φάει αρκετά. Η γκρελίνη, γνωστή ως «ορμόνη της πείνας», αυξάνεται πριν από τα γεύματα και μειώνεται μετά. Αντίθετα, ορμόνες όπως το γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο-1 (GLP-1) και το γλυκοζοεξαρτώμενο ινσουλινοτρόπο πολυπεπτίδιο (GIP) απελευθερώνονται από το πεπτικό σύστημα μετά το φαγητό και προάγουν το αίσθημα πληρότητας.

Η αλληλεπίδραση του ελαιολάδου με τις ορμόνες

Μελέτες δείχνουν ότι τα λιπαρά του ελαιολάδου μπορούν να αλληλεπιδρούν με υποδοχείς στο λεπτό έντερο, ρυθμίζοντας την απελευθέρωση των ορμονών που σχετίζονται με την όρεξη. Το ελαιόλαδο φαίνεται να ενισχύει την απελευθέρωση ορμονών που προάγουν το αίσθημα πληρότητας, ενώ παράλληλα μειώνει την πείνα μετά τα γεύματα. Ωστόσο, οι διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ των μελετών δείχνουν ότι οι παράγοντες όπως το σωματικό βάρος και οι άλλες τροφές που καταναλώνονται παίζουν σημαντικό ρόλο.

Η σημασία του ελαϊκού οξέος

Η επίδραση του ελαιολάδου στην όρεξη φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με το ελαϊκό οξύ, το κύριο μονοακόρεστο λιπαρό οξύ του. Κατά τη διάρκεια της πέψης, το ελαϊκό οξύ μετατρέπεται σε ολεϋλαιθανολαμίδιο (OEA), το οποίο λειτουργεί ως σήμα επικοινωνίας μεταξύ του πεπτικού συστήματος και του εγκεφάλου, ενισχύοντας το αίσθημα πληρότητας και μειώνοντας την πρόσληψη τροφής. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αφορούν ζώα, και απαιτείται περαιτέρω μελέτη σε ανθρώπους για να κατανοηθεί πλήρως η επίδραση αυτή στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες.

Σύγκριση με άλλα λίπη

Οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν αν το ελαιόλαδο έχει μοναδικές επιδράσεις στην όρεξη σε σύγκριση με άλλα διατροφικά λίπη. Παράγοντες όπως η ποσότητα του ελαιολάδου που καταναλώνεται, η συνολική σύνθεση του γεύματος και οι ατομικές διαφορές στον μεταβολισμό μπορεί να επηρεάζουν την αίσθηση κορεσμού. Γενικά, τα διατροφικά λίπη επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου και ενισχύουν το αίσθημα πληρότητας περισσότερο από τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες.

Υγιεινές πηγές λιπαρών

Άλλα υγιεινά λιπαρά, όπως αυτά που βρίσκονται σε ξηρούς καρπούς, σπόρους, αβοκάντο και λιπαρά ψάρια, μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ενίσχυση του αισθήματος πληρότητας. Αντί να εστιάζετε σε μία μόνο τροφή, είναι προτιμότερο να επιλέγετε μια ποικιλία πηγών υγιεινών λιπαρών στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Παρά το γεγονός ότι το ελαιόλαδο θεωρείται εξαιρετικά υγιεινό, έχει και υψηλή θερμιδική αξία, με μία κουταλιά της σούπας να περιέχει περίπου 120 θερμίδες. Η προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων ελαιολάδου στα γεύματα, χωρίς προσαρμογές στις υπόλοιπες τροφές της διατροφής, μπορεί να αυξήσει τη συνολική ημερήσια πρόσληψη θερμίδων και, με την πάροδο του χρόνου, να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού βάρους.