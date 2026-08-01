Σύλληψη 57χρονου στη Μύκονο για εκβίαση: Ζητούσε 50.000 ευρώ για να αποσύρει ψευδείς καταγγελίες

Στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (31/07) οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, βάζοντας τέλος σε υπόθεση εκβίασης σε βάρος τοπικής επιχείρησης του νησιού.

Το χρονικό του εκβιασμού και η παγίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 57χρονος απαιτούσε εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ από τον διευθυντή της επιχείρησης, προκειμένου να σταματήσει να υποβάλλει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της.

Μετά την καταγγελία του συμβάντος, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση:

Προσημειωμένα χαρτονομίσματα: Οι αστυνομικοί προσημείωσαν το συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ.

Η συνάντηση: Ορίστηκε προκαθορισμένο ραντεβού για την παράδοση των χρημάτων στον κατηγορούμενο.

Επ' αυτοφώρω σύλληψη: Τη στιγμή που ο 57χρονος παρέλαβε τον φάκελο με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, οι αστυνομικοί επέμβησαν και τον ακινητοποίησαν.

Στην Εισαγγελία Σύρου ο κατηγορούμενος

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για το αδίκημα της εκβίασης.

Ο 57χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για να απολογηθεί για τις πράξεις του.