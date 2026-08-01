Σύλληψη 57χρονου στη Μύκονο για εκβίαση: Ζητούσε 50.000 ευρώ για να αποσύρει ψευδείς καταγγελίες

Στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (31/07) οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, βάζοντας τέλος σε υπόθεση εκβίασης σε βάρος τοπικής επιχείρησης του νησιού.
Το χρονικό του εκβιασμού και η παγίδα της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 57χρονος απαιτούσε εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ από τον διευθυντή της επιχείρησης, προκειμένου να σταματήσει να υποβάλλει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της.
- Μετά την καταγγελία του συμβάντος, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση:
- Προσημειωμένα χαρτονομίσματα: Οι αστυνομικοί προσημείωσαν το συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ.
- Η συνάντηση: Ορίστηκε προκαθορισμένο ραντεβού για την παράδοση των χρημάτων στον κατηγορούμενο.
- Επ' αυτοφώρω σύλληψη: Τη στιγμή που ο 57χρονος παρέλαβε τον φάκελο με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, οι αστυνομικοί επέμβησαν και τον ακινητοποίησαν.
Στην Εισαγγελία Σύρου ο κατηγορούμενος
Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για το αδίκημα της εκβίασης.
Ο 57χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για να απολογηθεί για τις πράξεις του.