Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Βοιωτία: Αναζωπύρωση στη Λιβαδόστρα – Ήχησε το 112 για εκκένωση

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Βοιωτία, καθώς σημειώνεται ισχυρή αναζωπύρωση της φωτιάς στον οικισμό της Λιβαδόστρας. Πρόκειται για το ένα από τα δύο μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, η οποία είχε απειληθεί και το βράδυ της Παρασκευής.

Οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια του οικισμού, φτάνοντας σε απόσταση 10 έως 20 μέτρων.

Εκκένωση μέσω 112 και ζημιές σε ποιμνιοστάσια

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για την εκκένωση της περιοχής.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Κοινότητας Λεύκτρων, Χαράλαμπος Καραμπάρης, η καταστροφή έχει ήδη ξεκινήσει:

Ζημιές : Ένα ποιμνιοστάσιο έχει ήδη καεί ολοσχερώς, ενώ στις φλόγες έχει παραδοθεί και δεύτερο.

: Ένα ποιμνιοστάσιο έχει ήδη καεί ολοσχερώς, ενώ στις φλόγες έχει παραδοθεί και δεύτερο. Ο φόβος της συνένωσης των μετώπων: Ο κ. Καραμπάρης τόνισε ότι οι επίγειες δυνάμεις δεν επαρκούν για να καλύψουν την ένταση της πυρκαγιάς. Αν η φωτιά περάσει τη χαράδρα και κινηθεί προς το όρος Κορομπίλι, ελλοχεύει άμεσος κίνδυνος να συναντήσει το άλλο ενεργό μέτωπο στη Ξηρονομή.

Έκκληση για εναέρια μέσα

Για τις δραματικές συνθήκες που επικρατούν στο σημείο μίλησε στην ΕΡΤ και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, Ευάγγελος Ανδριανός.

Ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι επικρατεί μεγάλη αναστάτωση και υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για συνδρομή από αέρος, αναφέροντας πως αναμένεται ελικόπτερο τύπου Erickson για να επιχειρήσει στο σημείο, με την ελπίδα να προληφθούν τα χειρότερα.