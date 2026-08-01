Η κατάσταση με τις πυρκαγιές παραμένει κρίσιμη, καθώς οι δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμενό, δυτική Αττική και Φωκίδα. Οι αναζωπυρώσεις καθιστούν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολες, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν επιδεινώνουν την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη δυτική Αττική, όπου η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία απειλεί περιοχές γύρω από το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, τον Άγιο Νεκτάριο και τη Βενίζα Μεγάρων. Στο μέτωπο αυτό επιχειρούν 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 πυροσβεστικά οχήματα. Επιπλέον, η υποστήριξη από τη Γαλλία και τη Ρουμανία περιλαμβάνει 46 πυροσβέστες και οχήματα.

Drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό

Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε drone του MEGA πάνω από το Πόρτο Γερμενό, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά.

Τα εναέρια πλάνα δείχνουν εκτεταμένες καμένες εκτάσεις, κατεστραμμένη βλάστηση και τις περιοχές όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα από τις φλόγες στη Βενίζα

Σώοι απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι από τη Βενίζα στο Πόρτο Γερμενό, όταν η φωτιά έφτασε στην αυλή του σπιτιού τους, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου.

Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν έγκαιρα σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Μάλιστα, ο κ. Αρτοποιός επεσήμανε ότι η προστασία και η διάσωση των πολιτών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της Πυροσβεστικής και απηύθυνε νέα έκκληση στους κατοίκους να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα εκκένωσης, όταν αυτά εκδίδονται μέσω του 112.

Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στη Βενίζα Μεγάρων

Κρίσιμο το μέτωπο στη Βενίζα Μεγάρων, το οποίο αυτή τη στιγμή καίει ό,τι βρει στο διάβα του.

Χαρδαλιάς: «Στη μάχη είμαστε στο πεδίο, όχι στα ΜΜΕ»

Απάντηση σε επικρίσεις για την παρουσία του στις μεγάλες πυρκαγιές έδωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, τονίζοντας ότι τις τελευταίες 36 ώρες βρίσκεται διαρκώς στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι η Περιφέρεια συνδράμει την Πυροσβεστική με 53 υδροφόρες, 11 μηχανήματα έργου και δεκάδες οχήματα, ενώ συμμετέχει σε απεγκλωβισμούς και άλλες επιχειρήσεις όπου της ζητείται.

«Στη μάχη, όταν επιχειρούμε, δεν μιλάμε. Είμαστε στο πεδίο, όχι στα ΜΜΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά, απαντώντας σε όσους, όπως σημειώνει, τον εμφανίζουν «εξαφανισμένο», ενώ διαβεβαιώνει ότι οι δυνάμεις της Περιφέρειας θα παραμείνουν στο πλευρό των πυροσβεστών μέχρι να αντιμετωπιστεί και η τελευταία εστία.

Εκκενώσεις και κρατική κινητοποίηση

Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου (1/8), αποστάλθηκαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκκενώσεις κατοίκων και επισκεπτών από τις επικίνδυνες περιοχές. Στη μάχη συμμετέχουν επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, παρέχοντας μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Στη Φωκίδα, η πυρκαγιά στο Σκάλωμα συνεχίζει να είναι ενεργή, με νέες διάσπαρτες αναζωπυρώσεις να εκδηλώνονται στο Κλήμα, ενώ οι φλόγες είχαν φτάσει κοντά σε κατοικίες στο Πευκάκι, οδηγώντας σε εκκενώσεις επτά οικισμών.

Βελτίωση της κατάστασης σε Βοιωτία και Αιγιάλεια

Στη Βοιωτία, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι καλύτερη, αν και παραμένουν ενεργές εστίες. Στην Αιγιάλεια, οι ισχυροί άνεμοι υποχώρησαν, διευκολύνοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν το μέτωπο, αν και η επιφυλακή παραμένει υψηλή.

Προβλέψεις και επικινδυνότητα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες αναμένονται να συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Κυριακής (2/8), με τους ισχυρούς ανέμους να περιορίζουν τη δράση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει κρίσιμη, καθώς η Αττική και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών.