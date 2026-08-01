Θρίλερ στα Άνω Λιόσια: Νεκρός 72χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στα Άνω Λιόσια, καθώς ένας 72χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του. Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο άνδρας, Έλληνας υπήκοος, εντοπίστηκε γύρω στις 20:00, ξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του Ι.Χ. αυτοκινήτου του, που βρισκόταν στην οδό Κωνσταντίνου Τσικλητήρα. Το όχημα ανήκε στον ίδιο και τα κλειδιά του βρέθηκαν στη μίζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 72χρονος φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, ενώ κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν και άλλες κακώσεις στην κοιλιακή χώρα και στο στήθος. Τα ακριβή αίτια των τραυμάτων θα καθοριστούν από τον ιατροδικαστή, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο.

Η αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία και έχει ξεκινήσει εκτενή έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ανακαλύψουν τις κινήσεις του θύματος πριν από τον θάνατό του. Επίσης, ερευνάται η πιθανότητα να είχε προσωπικές διαφορές με κάποιο άτομο.

Η προανάκριση έχει αναληφθεί από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 72χρονος έχασε τη ζωή του.