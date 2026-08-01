Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιού, δύο κύρια μέτωπα φωτιάς συνεχίζουν να απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αττικοβοιωτία και στο Σκάλωμα Φωκίδας. Οι δηλώσεις του έγιναν στην ΕΡΤ το βράδυ του Σαββάτου (1/8).

Στο Πόρτο Γερμενό, οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στα μέτωπα που απειλούν τις περιοχές της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου από τα ανατολικά, καθώς και τον Μύτικα και την Ψάθα από τα νοτιοδυτικά. Στη Φωκίδα, τα πιο κρίσιμα σημεία βρίσκονται στο Πευκάκι και το Ευπάλιο, όπου οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα.

Ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι η πρόσφατη προσωρινή εξασθένηση των ανέμων έχει επιτρέψει την εντατική δράση των εναέριων μέσων, με περισσότερα από 30 αεροσκάφη και ελικόπτερα να πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις, συμβάλλοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Ωστόσο, μετά τη δύση του ηλίου, οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται αποκλειστικά από τις επίγειες δυνάμεις.

Επιχειρησιακή κατάσταση στη Βοιωτία

Στη Βοιωτία, σχεδόν 500 πυροσβέστες και 22 ομάδες δασοκομάντος συμμετέχουν σε μια ολονύχτια επιχείρηση με στόχο την περιορισμό των ενεργών εστιών. Ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι πρόκειται για μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου οι αρχές έχουν δώσει προτεραιότητα στην ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι και η αδυναμία των εναέριων μέσων να επιχειρούν σε ορισμένες χρονικές περιόδους έχουν δυσκολέψει τη διαδικασία περιορισμού της φωτιάς.

Ο κ. Αρτοποιός υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις παραμένουν σε γενική επιφυλακή και οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν αδιάκοπα μέχρι το πρώτο φως της ημέρας, οπότε θα επιστρέψουν και τα εναέρια μέσα στη μάχη κατά της φωτιάς.