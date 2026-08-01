Σε εφιάλτη διαρκούς διάρκειας εξελίσσεται το καταστροφικό megafire που ξέσπασε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε ραγδαία προς τη Δυτική Αττική, κατακαίγοντας το Πόρτο Γερμενό. Η γιγαντιαία αυτή πυρκαγιά έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αφήνοντας πίσω της σοβαρές ζημιές σε σπίτια, περιουσίες και πυκνό πευκοδάσος, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιλακή για την απομάκρυνση των κατοίκων.

Η εξέλιξη του Megafire στο Πόρτο Γερμενό

Το μέτωπο του megafire διασπάστηκε στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού σε τρεις κύριες και εξαιρετικά επικίνδυνες εστίες:

Μέσα στο πευκοδάσος : Η φωτιά κατακαίει το πυκνό πευκοδάσος στο Πόρτο Γερμενό, δημιουργώντας τεράστιο θερμικό φορτίο που δυσχεραίνει την προσέγγιση των δυνάμεων.

: Η φωτιά κατακαίει το πυκνό πευκοδάσος στο Πόρτο Γερμενό, δημιουργώντας τεράστιο θερμικό φορτίο που δυσχεραίνει την προσέγγιση των δυνάμεων. Προς Αγία Παρασκευή : Το δεύτερο μέτωπο κατευθύνθηκε απειλητικά προς την περιοχή της Αγίας Παρασκευής.



: Το δεύτερο μέτωπο κατευθύνθηκε απειλητικά προς την περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Προς Μύτικα: Το τρίτο μέτωπο κινήθηκε προς τον οικισμό του Μύτικα.

Δραματικές διασώσεις και συνεχόμενα μηνύματα από το 112

Η ένταση του megafire επέβαλε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών για την προστασία ανθρώπινων ζωών:

Απεγκλωβισμοί από τη θάλασσα : Στην παραλία στο Πόρτο Γερμενό εξελίχθηκε επιχείρηση διάσωσης, όπου 12 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν σώοι με σκάφη της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος.

: Στην παραλία στο Πόρτο Γερμενό εξελίχθηκε επιχείρηση διάσωσης, όπου 12 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν σώοι με σκάφη της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος. Νυχτερινές εκκενώσεις : Από το 112 εστάλησαν μηνύματα για απομάκρυνση των κατοίκων από το Πόρτο Γερμενό, τον Μύτικα και την Ψάθα με κατεύθυνση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα.



: Από το 112 εστάλησαν μηνύματα για απομάκρυνση των κατοίκων από το Πόρτο Γερμενό, τον Μύτικα και την Ψάθα με κατεύθυνση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα. Νέες οδηγίες το μεσημέρι: Παράλληλα, εκδόθηκε εντολή εκκένωσης για όσους βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο Αττικής, με οδηγία να μετακινηθούν εσπευσμένα προς τα Βίλια.



Τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αναχαίτιση του καταστροφικού megafire επιχειρεί μια τεράστια επιχειρησιακή δύναμη, κάτω από θυελλώδεις ανέμους και συνθήκες ακραίου κινδύνου (Κατηγορία 5):

Επίγειες δυνάμεις : 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων (1η, 2η, 4η, 5ης, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ), εθελοντές και 120 πυροσβεστικά οχήματα.

: 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων (1η, 2η, 4η, 5ης, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ), εθελοντές και 120 πυροσβεστικά οχήματα. Εναέρια μέσα: 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα (το ένα συντονιστικό) πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις, συλλέγοντας νερό απευθείας από τη θάλασσα.

19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα (το ένα συντονιστικό) πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις, συλλέγοντας νερό απευθείας από τη θάλασσα. Συνδρομή Στρατού και Περιφερειών: Στη μάχη συμμετέχουν η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχανήματα έργου του ΓΕΕΘΑ για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς και υδροφόρες των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Η επόμενη μέρα για το Πόρτο Γερμενό προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το megafire αφήνει πίσω του εκτεταμένες καταστροφές που θα απαιτήσουν πολύμηνη προσπάθεια αποκατάστασης.