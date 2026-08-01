Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με τις ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και τοπικές Αρχές να δίνουν σκληρή μάχη με πολλαπλές ανεξέλεγκτες πυρκαγές και συνεχείς αναζωπυρώσεις, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ασύλληπτη καταστροφή στη Βοιωτία και το Πόρτο Γερμενό

Για ασύλληπτο μέγεθος καταστροφής κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Μ. Γιάνναρος. Σύμφωνα με την εκτίμησή του και βάσει δορυφορικών εικόνων της NASA, η πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου φαίνεται να έχει επηρεάσει μια έκταση που ξεπερνά τα 40.000 έως 50.000 στρέμματα.

Παράλληλα, η φωτιά καίει στο Πόρτο Γερμενό, με τις Αρχές να εκδίδουν νέες εντολές εκκένωσης. Ο Αντιδήμαρχος Μάνδρας, Δημήτρης Παγώνης, δήλωσε πως σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, έχουν καεί περισσότερες από 150 κατοικίες.

Εκκένωση της Ψάθας : Σε χωριό-φάντασμα μετατράπηκε η Ψάθα δίπλα στο Πόρτο Γερμενό, καθώς εκκενώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις φλόγες να βρίσκονται στο βουνό και τα σκάφη της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε ετοιμότητα.

Καταστροφή πυροσβεστικών οχημάτων: Όπως έγινε γνωστό, η πυρκαγιά στην περιοχή κατέστρεψε ολοσχερώς δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ ακούγονταν συνεχείς εκρήξεις.



: Σε χωριό-φάντασμα μετατράπηκε η Ψάθα δίπλα στο Πόρτο Γερμενό, καθώς εκκενώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις φλόγες να βρίσκονται στο βουνό και τα σκάφη της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε ετοιμότητα. Καταστροφή πυροσβεστικών οχημάτων: Όπως έγινε γνωστό, η πυρκαγιά στην περιοχή κατέστρεψε ολοσχερώς δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ ακούγονταν συνεχείς εκρήξεις. Αναζωπύρωση στη Λιβαδόστρα: Νέα έξαρση σημειώθηκε στον οικισμό της Λιβαδόστρας, όπου κάηκε ένα ποιμνιοστάσιο και εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, 92 οχήματα και εθελοντές. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα (το ένα συντονιστικό), παρά τα προβλήματα που προκαλούν κατά διαστήματα οι εντάσεις των ανέμων.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Συντονιστικό Κέντρο

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για την εξέλιξη των μετώπων σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις πυρκαγιές του Αγίου Βασιλείου (Πόρτο Γερμενού) και της Ξηρονομής, εκφράζοντας τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και των σωμάτων ασφαλείας.

Νέο μήνυμα από το 112 στο Αίγιο

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στην Αιγιαλεία Αχαΐας. Η φωτιά παρουσιάζει αναζωπύρωση στην περιοχή Νεραντζιές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας οι 75 πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα έδωσαν αγώνα κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός.

Μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδορίκι να απομακρυνθούν προς Άλσος και Νεραντζιές. Από το πρωί επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, επίγειες δυνάμεις και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Συνεχείς αναζωπυρώσεις στο Ρέθυμνο

Βελτιωμένη αλλά χωρίς να έχει τεθεί υπό έλεγχο είναι η εικόνα στο Ρέθυμνο, όπου καταγράφονται συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Τα κυριότερα ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, καθώς και στις περιοχές Κεραμές, Δρυμίσκος και Ασώματος. Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 270 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και εκατοντάδες εθελοντές.

Σε επιφυλακή το Άργος για ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες

Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αυτοδιοίκησης στις περιοχές Φίχτι, Κουτσοπόδι και Μπόρσα του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο ή καπνός, ωστόσο η επιφυλακή είναι απαραίτητη λόγω των ισχυρών ανέμων και του κινδύνου αναζωπύρωσης από κορμούς ελαιόδεντρων που σιγοκαίνε. Οι περισσότερες ζημιές στην περιοχή εντοπίζονται μέχρι στιγμής σε ελαιοκαλλιέργειες.