Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φάρσαλα: Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στο νομό Λάρισας, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές.

Κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Για την αντιμετώπιση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις:

Επίγειες δυνάμεις : Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

: Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα πυροσβεστικά οχήματα. Εναέρια μέσα: Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή Δήμου: Το έργο της πυρόσβεσης ενισχύουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμος Φαρσάλων).

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Επισημαίνεται ότι η περιοχή της Λάρισας βρίσκεται σήμερα σε υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3), σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων #Λάρισα.

Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026