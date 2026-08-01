Πύρινα μέτωπα σε Φωκίδα, Αμφιλοχία και Λαμία: Μήνυμα από το 112 και εκκενώσεις οικισμών

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Αυγούστου 2026, λόγω παράλληλων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε Φωκίδα, Αμφιλοχία και Λαμία, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Δύσκολη πυρκαγιά στο Σκάλωμα Φωκίδας – Εκκενώσεις μέσω του 112

Η σοβαρότερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Οδηγία 112: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας απομακρυνθείτε προς Πευκάκι και Ευπάλειο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πυροσβεστική επιχειρησιακή δύναμη: Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 9 οχήματα.

Εναέρια μέτρα: Συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Τοπική αυτοδιοίκηση: Ο Δήμος Δωρίδος συνεισφέρει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου.

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχίας

Παράλληλα, περίπου στις 14:45, ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στάνος Αμφιλοχίας.

Επίγειες δυνάμεις: Στην κατάσβεση συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα.

Εναέρια συνδρομή: Πραγματοποιεί ρίψεις ένα αεροσκάφος.

Συνδρομή Δήμου: Ο Δήμος Αμφιλοχίας παρέχει υδροφόρες και μηχάνημα έργου για τον περιορισμό του μετώπου.

Πυρκαγιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας

Το απόγευμα του Σαββάτου εκδηλώθηκε μία ακόμη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καμηλόβρυση Λαμίας.

Εστία: Η φωτιά καίει κοντά σε οικισμό Ρομά, χωρίς ωστόσο να απειλεί άμεσα κατοικίες, αν και στην περιοχή υψώνονται πυκνοί καπνοί.

Δυνάμεις: Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με στόχο να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό.