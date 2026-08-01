Αιγιάλεια: Μήνυμα του 112 για εκκένωση τεσσάρων οικισμών – Μάχη με τις φλόγες από αέρα και ξηρά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Αιγιάλεια Αχαΐας, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/07/2026). Το πρωί του Σαββάτου (01/08/2026) οι Αρχές προχώρησαν στην ενεργοποίηση του 112, καλλώντας τους κατοίκους τεσσάρων περιοχών να απομακρυνθούν προληπτικά.

Εκκένωση προς Άλσος και Νερατζιές

Ειδικότερα, το μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των οικισμών Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδορίκι του Δήμου Αιγιαλείας.

Οι πολίτες καλούνται να μετακινηθούν προς τις περιοχές Άλσος και Νεραντζιές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο πεδίο

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός.

Με το πρώτο φως της ημέρας, η επιχειρησιακή δράση ενισχύθηκε σημαντικά με τη συνδρομή των εναέριων μέσων:

Επίγειες δυνάμεις : Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 21 οχήματα, καθώς και 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ.

: Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 21 οχήματα, καθώς και 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ. Εναέρια μέσα: Στις ρίψεις νερού συμμετέχουν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, υποστηρίζοντας το έργο των επίγειων τμημάτων.