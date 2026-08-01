Στάχτη το Πόρτο Γερμενό: Κάηκαν σπίτια, «φτάσαμε να λέμε ότι θα συμβεί το ίδιο με το Μάτι»

Στη Βοιωτία, η κατάσταση είναι δραματική καθώς η φωτιά συνεχίζει να καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της, με το Πόρτο Γερμενό να έχει γίνει στάχτη. Μαρτυρίες και εικόνες που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν σπίτια να καίγονται.

Η μάχη που δίνουν εκατοντάδες πυροσβέστες είναι άνιση, με την ΕΡΤ να αναφέρει ότι δύο πυροσβεστικά οχήματα έχουν καταστραφεί και έχουν ακουστεί εκρήξεις. Σύμφωνα με δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το OPEN, πολλά σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, με τους κατοίκους να δηλώνουν «ξεχάστε αυτό που ξέρατε» και να επισημαίνουν ότι «καίγονται τα πάντα».

Η φωτιά έχει επηρεάσει και ένα τοπικό λατομείο, ενώ η κατεύθυνσή της άλλαξε αρκετές φορές λόγω των ανέμων.

Οι τελευταίες εξελίξεις



Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν τις πρώτες ρίψεις στο Πόρτο Γερμενό, με την ελπίδα να περιορίσουν την επέλαση της φωτιάς. Επιχειρούν 9 canadair και 4 ελικόπτερα. Οι συνθήκες από πλευράς ανέμων παραμένουν δύσκολες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναμένουν μέσα στην ημέρα πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Μηνύματα μέσω 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό και στον Μύτικα Αττικής καλώντας τους να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτο Γερμενό της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενό. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μύτικας της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Ψάθα και Αλεποχώρι», αναφέρουν.

Πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα για απομάκρυνση από την Ψάθα Αττικής. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ψάθα της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς το Αλεποχώρι και Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει.

Επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης

Με την ανατολή του ηλίου, τα εναέρια μέσα επιχείρησαν να συνδράμουν, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες. Νωρίς το πρωί, περίπου στις 5, ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού από την παραλία του Πόρτο Γερμενού Βιλίων, με τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στην περιοχή έσπευσαν ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος.

Ένας εθελοντής πυροσβέστης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «δεν υπήρχε διέξοδος, φτάσαμε να λέμε ότι θα συμβεί το ίδιο με το Μάτι, μιλάμε για 20-30 μέτρα φλόγες, το Πόρτο Γερμενό είναι ένα μέτωπο ολόκληρο. Η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι όταν οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους και είναι πολλά αυτά που κάηκαν».

Μήνυμα 112 για εκκένωση

Το πρωί του Σαββάτου, εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Δομβραίνας Βοιωτίας, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Θίσβη. Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί ότι η ενεργοποίηση του 112 κρίθηκε απαραίτητη λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

???? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας

‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δομβραίνα της περιφερειακής ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Θίσβη

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026