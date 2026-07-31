Σε ισχύ έως τις 19:00 το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο λόγω θυελλωδών ανέμων

Ισχυροί άνεμοι πλήττουν τις θαλάσσιες περιοχές

Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου ισχύει μέχρι τις 19:00, λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, φθάνοντας στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ και σε ορισμένες περιοχές αγγίζουν τα 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά, οι δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Αντίθετα, οι αναχωρήσεις προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού διεξάγονται κανονικά.

Οι επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα τοπικά λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

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