Η κατάσταση στη Βοιωτία είναι δραματική, καθώς η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές, με σπίτια να έχουν καεί και τον δρόμο που χρησιμοποιούνταν για την εκκένωση να έχει αποκλειστεί. Οι κάτοικοι αναγκάζονται να επιστρέψουν πίσω, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κοσμοσυρροή στο λιμάνι του Πόρτο Γερμενό, το οποίο αποτελεί τη μοναδική διέξοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το tvstar.gr, η εκκένωση γινόταν μέσω οδικού δικτύου που διασχίζει το βουνό, αλλά η φωτιά έκοψε την πορεία του κομβόι των οχημάτων, αναγκάζοντας τους να επιστρέψουν. Πολλοί κάτοικοι και παραθεριστές κατευθύνονται προς την παραλία για να απομακρυνθούν με πλωτά μέσα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συντονισμός δυνάμεων

Στην περιοχή των Βιλίων, η αστυνομία έχει εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού έχει διακοπεί από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων προς Πόρτο Γερμενό.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο οποίος είναι επικεφαλής του κλιμακίου εκκένωσης. Ο Παναγιώτης Νίκας, αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πλαταιών, δήλωσε στο Star Κεντρικής Ελλάδας ότι έχουν καεί σπίτια.

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι έχουν απομακρυνθεί πάνω από 200 άτομα, τα οποία μεταφέρονται προς την περιοχή Λιβαδόστρατα, με άλλους 100 να αναμένονται. Η επιχείρηση αυτή συντονίζεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος για την ασφαλή μεταφορά των ατόμων που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη.

Πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούν στην περιοχή, ενώ περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής κατευθύνονται προς το σημείο.

Συνεχιζόμενη μάχη με τις φλόγες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δύο πυρκαγιές στη Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι Θήβας. Η φωτιά στο Καλαμάκι εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 και κινείται νότια προς τον Άγιο Βασίλειο, με τις φλόγες να πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια. Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με 105 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Ωστόσο, τα άλλα εναέρια μέσα αδυνατούν να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών αναταράξεων.

Ενημέρωση και προειδοποιήσεις

Η Πολιτική Προστασία έχει στείλει μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, ενώ υπενθυμίζεται ότι στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου προς Καπαρέλι.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε να απαγορευτεί η προσέγγιση και μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμενό, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία, αν και αυτό δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους.

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).