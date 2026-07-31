Φιλοδωρήματα: Αλλαγές με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 6.000 ευρώ ετησίως

Η κυβέρνηση προχωρά σε σημαντική αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί από πελάτες, από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως. Αυτή η ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2026 και έχει ως στόχο να ανταποκριθεί καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας, προσφέροντας ταυτόχρονα δικαιότερη φορολογική μεταχείριση. Παράλληλα, διατηρούνται ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή υποκατάστασης μισθού.

Σημαντικές αλλαγές

Η κύρια αλλαγή που φέρνει η νέα ρύθμιση είναι ότι το αφορολόγητο θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση, αντί για μηνιαία. Αυτό θα διευκολύνει τους εργαζόμενους στους τομείς της εστίασης, του τουρισμού και άλλων υπηρεσιών, οι οποίοι συχνά εργάζονται με εποχικότητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η αλλαγή είναι κρίσιμη για τους εξής λόγους:

- **Ανταπόκριση στην εποχικότητα**: Ένας εργαζόμενος που απασχολείται για έξι μήνες μπορεί να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 1.000 ευρώ το μήνα, χωρίς να χάνει το φορολογικό πλεονέκτημα. Αντίστοιχα, εργαζόμενοι που εργάζονται όλο το χρόνο, όπως οι διανομείς, μπορούν να εκμεταλλεύονται κατά μέσο όρο αφορολόγητο περίπου 500 ευρώ μηνιαίως.

- **Δικαιότερη φορολόγηση**: Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, και η νέα ρύθμιση εξασφαλίζει ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως της διάρκειας της απασχόλησής τους.

- **Ασφαλιστικές δικλείδες**: Το ετήσιο όριο των 6.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 500 ευρώ μηνιαίως, παραμένει σε λογικά επίπεδα. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε εποχικές θέσεις συχνά αλλάζουν εργοδότη μέσα στο έτος, καθιστώντας το ετήσιο πλαίσιο πιο λειτουργικό.

Προηγούμενες ρυθμίσεις

Αξιοσημείωτο είναι ότι η κυβέρνηση είχε θεσπίσει για πρώτη φορά αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα, καθώς μέχρι το 2024 τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω POS φορολογούνταν πλήρως. Με τον Νόμο 5162/2024, από την 1η Νοεμβρίου 2024:

- Θεσπίστηκε απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως. - Προβλέφθηκε απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές για φιλοδωρήματα ανεξαρτήτως ποσού.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ για το φορολογικό έτος 2026.