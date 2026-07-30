Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη στην περιοχή του νότιου Ρεθύμνου, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχείς μάχες ενάντια στις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους που καθιστούν δύσκολη την κατάσβεση. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και η ταχύτητα της φωτιάς έχουν θέσει τις Αρχές σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, με αποτέλεσμα να προχωρούν σε διαδοχικές προληπτικές εκκενώσεις.

Λίγο μετά τις προηγούμενες ειδοποιήσεις, ενεργοποιήθηκε ξανά το 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Κεραμές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να απομακρυνθούν άμεσα προς τον Δρυμίσκο. Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κεραμές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς Δρυμίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών.»

Οι Αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να τηρούν τις οδηγίες, καθώς η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη.

Δυσκολίες στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μέτωπο της φωτιάς που κινείται κοντά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάνω από τον οικισμό του Ασώματου. Η περιοχή είναι δύσκολα προσβάσιμη, γεγονός που δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης και επεκτάθηκε γρήγορα, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Επιπλέον, η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα.

Ενισχυμένες δυνάμεις στη μάχη

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες, 13 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ.

Από αέρος, τρία ελικόπτερα συμμετέχουν στην επιχείρηση, αν και αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη λήψη νερού λόγω των θυελλωδών ανέμων. Επιπλέον, υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος συνδράμουν στην προσπάθεια.

Συνεχιζόμενες εκκενώσεις

Το νέο μήνυμα για τους Κεραμές προστίθεται σε μια σειρά ειδοποιήσεων του 112 που έχουν σταλεί τις τελευταίες ώρες. Προηγήθηκαν προειδοποιήσεις για προληπτική απομάκρυνση από τις περιοχές Αμμούδι προς Δρυμίσκο, Δαμνόνι προς Πλακιά, Λευκόγια προς Ασώματο, καθώς και από τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Γιαννιού και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγια.

Οι Αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν τη δημιουργία νέων εστιών και την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.