Ψαράς σώζει 30 ανθρώπους από την παραλία Αγίου Παύλου στο Ρέθυμνο: Δραματικές στιγμές

Η πύρινη λαίλαπα που πλήττει την περιοχή του Ρεθύμνου κινητοποίησε άμεσα τις αρχές για την απομάκρυνση πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία του Αγίου Παύλου. Σε αυτήν την επιχείρηση συμμετείχαν και ψαράδες της περιοχής, με τον Νίκο Ματθαιάκη, έναν αλιέα από την Αγία Γαλήνη, να περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν κλήθηκε από το Λιμεναρχείο να συνδράμει με το σκάφος του στη διάσωση περίπου 30 ανθρώπων.

«Κάναμε και εμείς το καθήκον μας. Κλήθηκα από το Λιμεναρχείο κατά τις 16:00 το μεσημέρι να είμαι σε ετοιμότητα. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγα με το αλιευτικό μου, τον “Άγιο Σπυρίδωνα”», δήλωσε ο Ματθαιάκης.

Οι συνθήκες διάσωσης

Ο ψαράς περιέγραψε την κατάσταση ως αποπνικτική, με τους ανέμους να θυμίζουν τυφώνα, καθώς οι ριπές ανέμου καταγράφηκαν μέχρι 160 χιλιόμετρα. «Ήταν στη γωνία του Αγίου Παύλου, είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Από πάνω καιγόταν η ταβέρνα και τα καταλύματα, έσκασαν και κάποιες φιάλες. Ακούγαμε τα “μπαμ”. Πλησίασα με το καϊκάκι. Είμαι κατεχιάρης της περιοχής. Προσέγγισα με μεγάλη δυσκολία, καθόλου εύκολο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 30 άτομα ήταν συγκεντρωμένα εκεί, ανάμεσά τους και ηλικιωμένοι, οι οποίοι δυσκολεύονταν να ανέβουν στο καΐκι λόγω της κακοκαιρίας. «Τρεις φορές πήρα ανθρώπους γιατί το καΐκι μου είναι μικρό», πρόσθεσε.

Μια πρωτόγνωρη εμπειρία

Ο Νίκος Ματθαιάκης, που είναι ψαράς από μικρός, τόνισε ότι έχει ζήσει φωτιές στο παρελθόν, αλλά αυτή η εμπειρία ήταν μοναδική και δραματική. «Αυτό το δράμα, να είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην παραλία, το έζησα πρώτη φορά και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Είναι ψυχοπλακωτικό να βλέπεις τον άλλον να αγωνιά να σωθεί, να καίγεται η περιουσία του, οι φιάλες να “σκάνε”. Είχαν αρπάξει φωτιά οι καλαμωτές στα καταλύματα και έπεφταν στο καΐκι σπίθες. Τις σβήσαμε με τη μάνικα. Μπορούσαμε να πάθουμε ζημιά και εμείς, να πάρουμε φωτιά», κατέληξε.