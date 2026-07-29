Ένας ακόμη πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες και συγκεκριμένα στο Γύθειο. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο πυροσβέστης πέθανε κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι πέθαναν δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες.

Ένας 26χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, ενώ είχε κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένος σε σημείο της περιοχής όπου επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Από την αρχική ενημέρωση δεν προκύπτει ότι έφερε εγκαύματα, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο παθολογικού επεισοδίου ή το να εγκλωβίστηκε από το πύρινο μέτωπο.

Απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.