Πανσέληνος του κόκκινου ελαφιού: Φέρνει κάθαρση και ανατροπές

Η πανσέληνος του κόκκινου ελαφιού, που πραγματοποιείται απόψε (29 Ιουλίου), εισάγει μια περίοδο ριζικών αλλαγών για τα ζώδια. Το φαινόμενο συμβαίνει στον Υδροχόο, σε σύνοδο με τον Πλούτωνα, ενώ ο Ήλιος στον Λέοντα συναντά τον Δία, επηρεάζοντας άμεσα τα 12 ζώδια, και κυρίως τους Λέοντες, Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς του πρώτου δεκαημέρου.

Αυτή είναι η μοναδική φορά μέσα στο έτος που η πανσέληνος πραγματοποιείται στο ζώδιο του Υδροχόου, καθιστώντας την καθοριστική. Επιπλέον, η συγκυρία αυτή ενεργοποιεί αστρολογικούς κύκλους που σχετίζονται με την έκλειψη της 26ης Ιουλίου 2018, καθώς και με αυτήν της 26ης Ιανουαρίου 2028.

Ο Υδροχόος, κυβερνημένος από τον Ουρανό, προτρέπει σε αποδέσμευση από το παρελθόν και σε εστίαση στην ατομική αυθεντικότητα και τη συνεργασία. Αυτή η κοσμική αναμέτρηση φέρνει σε αντιπαράθεση το εξωτερικό «εγώ» που αντιπροσωπεύει ο Ήλιος με τον εσωτερικό διάλογο της Σελήνης.

Αυτή η αστρολογική συγκυρία δημιουργεί ένα πλαίσιο σημαντικών εξελίξεων σε προσωπικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, φέρνοντας στην επιφάνεια κρίσιμες αποκαλύψεις.

Τι σημαίνει για κάθε ζώδιο

**Κριός** Ενεργοποιείται ο τομέας των κοινωνικών ομάδων και της συλλογικής δράσης. Οι πραγματικές προθέσεις στον φιλικό κύκλο αποκαλύπτονται, δίνοντας την ευκαιρία να απομακρυνθούν άτομα που δεν υποστηρίζουν τους στόχους σας. Η επιτυχία έρχεται μέσω της συνεργασίας.

**Ταύρος** Η πανσέληνος επηρεάζει άμεσα την καριέρα και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες. Απαιτούνται κρίσιμες αποφάσεις και εγκατάλειψη ξεπερασμένων σχεδίων, ενώ ο 4ος οίκος επιβάλλει υγιή όρια στον οικογενειακό χώρο.

**Δίδυμοι** Ανοίγουν νέοι δρόμοι για τη διεύρυνση των οριζόντων, τη λύση νομικών υποθέσεων, τα ταξίδια ή θέματα σπουδών. Μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια μπαίνουν σε στάδιο υλοποίησης, αφήνοντας πίσω περιοριστικές πεποιθήσεις.

**Καρκίνος** Τα οικονομικά ζητήματα που αφορούν τρίτους, δάνεια ή επενδύσεις, μπαίνουν σε τάξη. Η περίοδος ευνοεί τη συναισθηματική επούλωση και προσφέρει ευκαιρίες για ηγετικούς ρόλους στον επαγγελματικό τομέα.

**Λέων** Οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι συνεργασίες στον 7ο οίκο υποβάλλονται σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης. Είναι η κατάλληλη στιγμή για την επισημοποίηση δεσμεύσεων ή συμφωνιών, αρκεί να εγκαταλειφθεί η ανάγκη για απόλυτο έλεγχο.

**Παρθένος** Ενεργοποιείται ο 6ος οίκος, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα καθημερινότητας, εργασίας και υγείας. Η αλλαγή βλαβερών συνηθειών και η υιοθέτηση ενός ισορροπημένου προγράμματος είναι προτεραιότητα.

**Ζυγός** Η δημιουργικότητα και ο ρομαντισμός ενισχύονται. Η αυθεντική έκφραση και η αποδέσμευση από την ανάγκη επιβεβαίωσης προσελκύουν νέες εμπνεύσεις, εφόσον υπάρξει πειθαρχία για την υλοποίησή τους.

**Σκορπιός** Η προσοχή στρέφεται στο σπίτι, την ακίνητη περιουσία και τις οικογενειακές σχέσεις. Υπάρχει ανάγκη για ανοιχτό διάλογο και απαλλαγή από παλιά συναισθηματικά βάρη, ώστε να χτιστούν πιο γερά θεμέλια για το μέλλον.

**Τοξότης** Η επικοινωνία και οι επαφές αποκτούν δυναμική. Υπάρχει η δυνατότητα να ακουστούν οι διεκδικήσεις σας, ενώ παλαιότερα εγχειρήματα μπορούν να επανέλθουν με νέες προοπτικές.

**Αιγόκερως** Τα οικονομικά θέματα και η διαχείριση πόρων στον 2ο οίκο απαιτούν άμεσες λύσεις. Επανεξετάζεται η σχέση με το χρήμα και την αυτοεκτίμηση, με την αυτοφροντίδα να μπαίνει σε πρώτο πλάνο.

**Υδροχόος** Με το φαινόμενο να πραγματοποιείται στο ζώδιό σας, ξεκινά μια βαθιά προσωπική αναγέννηση. Αφήνοντας πίσω φόβους και λάθη, προβάλλετε την πραγματική σας ταυτότητα με αυτοπεποίθηση.

**Ιχθύες** Φωτίζεται ο 12ος οίκος, φέρνοντας την ανάγκη για εσωτερική κάθαρση και ξεκούραση. Παλιοί φόβοι και ενοχές υποχωρούν, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή.