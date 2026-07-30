Τα είδα με τα μάτια μου: Συγκίνηση και θλίψη για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στην Κρήτη

Η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου βιώνει ένα σοκ από την απώλεια των δύο πυροσβεστών, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να περιορίσουν μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή. Η συγκίνηση είναι έντονη, καθώς οι συνάδελφοί τους μιλούν με δάκρυα στα μάτια για τις δραματικές στιγμές που έζησαν.

Μαρτυρίες από το σημείο της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο πυροσβέστες επιχείρησαν να κατασβέσουν μια εστία φωτιάς που έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε δραματικά όταν οι φλόγες ενισχύθηκαν ξαφνικά, ενώ ο πυκνός καπνός τους περιέκλεισε, προκαλώντας ασφυξία και οδηγώντας στην τραγωδία.

Ένας συνάδελφος τους, εμφανώς συντετριμμένος, δήλωσε: «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά τους σπίτι». Η συναισθηματική του φόρτιση ήταν προφανής καθώς περιέγραφε τις τελευταίες στιγμές των συναδέλφων του: «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους».

Η καταστροφή που άφησε πίσω της η πυρκαγιά

Ο ίδιος συνάδελφος αναφέρθηκε στο μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η φωτιά, λέγοντας: «Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική… Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω».

Η θλίψη και η οδύνη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών είναι διάχυτη στην τοπική κοινωνία, που προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές από αυτή την τραγική απώλεια.