Πλοίο δεν μπόρεσε να δέσει στο λιμάνι του Γαυρίου στην Άνδρο: Θυελλώδεις άνεμοι ταλαιπωρούν το Αιγαίο

Το Αιγαίο παρουσίασε για άλλη μία φορά την αγριότητά του, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν κύματα που μετέτρεψαν την προσπάθεια πρόσδεσης ενός πλοίου στο λιμάνι του Γαυρίου στην Άνδρο σε μια πραγματική δοκιμασία. Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο επιχείρησε να προσεγγίσει το λιμάνι, ωστόσο οι εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την ασφαλή ολοκλήρωση του ελιγμού.

Οι εικόνες που κατέγραψε το Newsbeast αποτυπώνουν την κατάσταση στο Αιγαίο, με τον δυνατό αέρα να σαρώνει το λιμάνι και τη θάλασσα να βρίσκεται σε διαρκή αναβρασμό. Ο πλοίαρχος, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος, αποφάσισε να μην ολοκληρώσει την προσπάθεια πρόσδεσης, καθώς οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με το σχετικό ρεπορτάζ του Δημήτρη Καραστεφανή να αποτυπώνει την ένταση των ανέμων που πλήττουν τις Κυκλάδες, προκαλώντας σοβαρές δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η κατάσταση αυτή υπενθυμίζει ότι, όταν το Αιγαίο αγριεύει, ο τελευταίος λόγος ανήκει πάντα στη θάλασσα.