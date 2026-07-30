Ευχάριστα νέα για την 7χρονη που έχασε την οικογένειά της σε τροχαίο στη Χαλκιδική

Καλά νέα έρχονται από το νοσοκομείο για την 7χρονη κοπέλα από τη Μολδαβία, η οποία είχε χάσει την οικογένειά της σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών-Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Η μικρή, που υπήρξε θύμα της τραγικής αυτής κατάστασης, αποσωληνώθηκε και πλέον έχει βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Νοσηλεία και αποκατάσταση

Αρχικά, το κορίτσι είχε διακομιστεί σοβαρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί υποβλήθηκε σε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου. Μετά από δυόμιση εβδομάδες νοσηλείας, επέστρεψε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή της.

Στήριξη από την οικογένεια

Δίπλα της βρίσκεται συνεχώς η θεία της, η οποία ταξίδεψε από τη Μολδαβία για να την υποστηρίξει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.