Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου αναμένεται να κρίνει την προφυλάκιση ή μη του 41χρονου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη, όταν η γυναίκα εισήλθε στο σπίτι του ζευγαριού.

Οι διαφωνίες γύρω από τα γεγονότα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό. Η μία πλευρά υποστηρίζει ότι ο 41χρονος ενεργούσε σε άμυνα, ενώ η άλλη αναφέρει ότι καταδίωξε την 42χρονη και τη μαχαίρωσε. Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, ανέφερε ότι κρατούσε το μαχαίρι για να κόψει τυρί για το φαγητό του.

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος τόνισε ότι ο δράστης παρουσίασε διαφορετικά στοιχεία κατά την απολογία του σε σχέση με την αναπαράσταση. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να προσπαθούν να κατανοήσουν τι συνέβη κατά τη διάρκεια των 7 δευτερολέπτων που η 42χρονη βρέθηκε στο σπίτι.

Τα τελευταία λόγια της διασώστριας

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, όταν η διασώστρια ξεψύχησε, ήταν μπροστά τρεις μάρτυρες, ένας Έλληνας και δύο Ελβετοί. Οι μάρτυρες ανέφεραν ότι ο 41χρονος της αφαίρεσε την κουκούλα και, μόλις αναγνώρισε την ταυτότητά της, προσπάθησε να πει "συγγνώμη", χωρίς όμως να ολοκληρώσει τη φράση του.

Επιπλέον, ο ανακριτής ζήτησε τοξικολογικές εξετάσεις για τη σορό της 42χρονης, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες που υποστηρίζουν ότι βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης και δεν άφηνε το μαχαίρι ακόμα και όταν ακινητοποιήθηκε από δύο άτομα.