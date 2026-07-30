Θανατηφόρο τροχαίο στον Πλατανιά Χανίων: Δύο νεκροί από εκτροπή δίκυκλου

Δύο νέοι άνδρες, ηλικίας 28 και 34 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων.

Λεπτομέρειες του δυστυχήματος

Το περιστατικό συνέβη μετά τον κόμβο του Ταυρωνίτη, σε κατεύθυνση προς Κολυμπάρι, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας του. Από τη σφοδρότητα της εκτροπής, οι επιβάτες εκτινάχθηκαν από τη μηχανή, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς.

Αντίκτυπος και αντίδραση

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με δύο ασθενοφόρα να παραλαμβάνουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, οι δύο νέοι δεν κατάφεραν να επιβιώσουν.

Ένας οδηγός που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Το μηχανάκι δούλευε ακόμα, τα κράνη τους ήταν σε απόσταση, το ένα σπασμένο. Πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο ήρθε από το Κολυμπάρι πάρα πολύ γρήγορα. Οι διασώστες ακολούθησαν το πρωτόκολλο, ενώ σε λίγα λεπτά ήρθε και δεύτερο ασθενοφόρο από το Καστέλι με γιατρό».

Έρευνες για τα αίτια

Η Τροχαία ΒΟΑΚ έχει αναλάβει την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.