Χωρίς τέλος το θρίλερ με τη Βρετανίδα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Ανοιχτό το κινητό της μέχρι τον εντοπισμό της σορού

Η υπόθεση της σορού που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη συνεχίζει να προκαλεί αναστάτωση, καθώς ολοένα περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως. Οι έρευνες από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις τελευταίες κινήσεις του θύματος.

Η ταυτοποίηση της σορού ολοκληρώθηκε μετά από ενημέρωση του γραφείου της Ιντερπόλ στην Ουάσινγκτον προς την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για Βρετανίδα που γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1988. Είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου και φέρεται να διέμενε σε σπίτι φιλικού της προσώπου στο κέντρο της Αθήνας.

Επικέντρωση στις τελευταίες ημέρες της 38χρονης

Οι αρχές εστιάζουν στην ανασύνθεση των τελευταίων ημερών της ζωής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία επικοινωνία της 38χρονης με φίλο της καταγράφηκε στις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν τον εντοπισμό της σορού της μέσα στη βαλίτσα, στην οδό Ευελπίδων. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η γυναίκα ταξίδεψε μόνη ή είχε συνοδούς, ενώ οι έρευνες για τις επαφές και τις μετακινήσεις της στην Αθήνα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μυστήριο γύρω από το κινητό τηλέφωνο

Ένα νέο στοιχείο που προκαλεί απορίες είναι το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το πρωί της ημέρας που έγινε γνωστή η ταυτοποίηση της σορού, η συσκευή συνέχιζε να εκπέμπει σήμα. Αυτό το στοιχείο εξετάζεται προσεκτικά από τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κρίσιμες πληροφορίες για τη διαδρομή του κινητού και τα πρόσωπα που ενδεχομένως το είχαν στην κατοχή τους μετά τον θάνατό της.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση της γυναίκας έπαιξε ένα μαύρο σορτσάκι που φορούσε όταν βρέθηκε νεκρή. Το ένδυμα φέρει το έμβλημα γαλλικού πανεπιστημίου, γεγονός που τράβηξε την προσοχή των ερευνητών. Οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν το στοιχείο στις αρμόδιες ξένες υπηρεσίες και στην Ιντερπόλ, η οποία προχώρησε στη διασταύρωση των δεδομένων.

Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς της έγινε μέσω αμερικανικής βάσης βιομετρικών στοιχείων. Η 38χρονη είχε εργαστεί στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καταχωρημένα τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα βιομετρικά της δεδομένα. Έτσι, οι αμερικανικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό και ενημέρωσαν επίσημα την Ελληνική Αστυνομία.

Με την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης, το βάρος των ερευνών μεταφέρεται στην ανασύνθεση του τελευταίου 24ώρου της 38χρονης και στον εντοπισμό των προσώπων με τα οποία ήρθε σε επαφή πριν από τον θάνατό της. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα είναι καθοριστικές για την εξιχνίαση της σκοτεινής αυτής υπόθεσης.