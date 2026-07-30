Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες, οι κάτοικοι και οι εθελοντές στην Κρήτη, όπου μία μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε γύρω στις 14:30 την Τετάρτη από την περιοχή της Κρύας Βρύσης, έχει πάρει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο Γιώργος Τσαμπάκος, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και υπεύθυνος για την Πολιτική Προστασία, δήλωσε ότι το μέτωπο της φωτιάς έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα, με την προστασία της ανθρώπινης ζωής να παραμένει η κύρια προτεραιότητα.

Δυσκολίες στην κατάσβεση

Σύμφωνα με τον κ. Τσαμπάκο, παρά την απογείωση των εναέριων μέσων, αυτά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που καθιστούν αδύνατες τις ασφαλείς ρίψεις νερού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οργανώθηκαν εκκενώσεις οικισμών και ξενοδοχείων στο παραλιακό μέτωπο, με τη βοήθεια του Λιμενικού και των κατοίκων, οι οποίοι ευχαριστήθηκαν δημόσια για τη συμβολή τους.

«Αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση γύρω από τους οικισμούς παραμένει ελεγχόμενη», τόνισε ο κ. Τσαμπάκος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Σημαντική κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Στην παρούσα φάση, 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πεζοπόρα τμήματα άλλων υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, με πάνω από 160 πυροσβέστες να είναι διασκορπισμένοι στις εστίες.

Η Πολιτική Προστασία, η περιφέρεια και οι ΟΤΑ του Ρεθύμνου παρέχουν υποστήριξη με υδροφόρες και μηχανήματα, ενώ οι εθελοντές από τις πληγείσες περιοχές συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια.

Εκκενώσεις και προειδοποιήσεις

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, καλώντας σε απομάκρυνση όσους βρίσκονται στην περιοχή Λίγκρες, με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές. Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, είχε εκδοθεί προειδοποίηση για την Αγία Παρασκευή.

Στις 06:30, 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας από τον Πειραιά, ενισχύοντας τις δυνάμεις στην περιοχή.

Θρήνος για τους πυροσβέστες

Δυστυχώς, η φωτιά έχει προκαλέσει και θανάτους. Οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, ενός 58χρονου και ενός 25χρονου, θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου. Η εξόδιος ακολουθία του Παντελή Διαμαντάκη θα γίνει στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ του Μανώλη Στρατιδάκη στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια.

Μετεωρολογικές συνθήκες και προοπτικές

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς αναμένονται ενισχυμένοι άνεμοι. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ολοκλήρωση των εκκενώσεων, ενώ εναέρια μέσα αναμένονται να συνδράμουν στην κατάσβεση από το πρώτο φως της ημέρας.

Στη Σητεία, η κατάσταση είναι καλύτερη, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί σε δύσκολα προσβάσιμη βουνοκορφή, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα, μία ομάδα ΕΜΟΔΕ και 25 πυροσβέστες, μαζί με υποστήριξη από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα.