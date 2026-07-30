Αποκαλυπτικές πρακτικές που εφαρμόζουν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας ήρθαν στο φως μέσα από ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Θοδωρή Βγενή στο ΕΡΤnews. Οι μεθοδεύσεις αυτές περιλαμβάνουν εικονικούς «υπεύθυνους» και εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες, φτάνοντας μάλιστα σε ακραίες περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι κρύβονται σε φέρετρα και ψυγεία.

Εντατικοποίηση ελέγχων ενόψει καλοκαιριού

Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει εντείνει τους ελέγχους, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, όπου η απασχόληση είναι αυξημένη. Σύμφωνα με στοιχεία των ελεγκτών, πολλοί εργοδότες καταφεύγουν σε πρακτικές που αποσκοπούν στην απόκρυψη παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας, με την πιο διαδεδομένη τακτική να είναι η αναγνώριση εργαζομένων ως υπευθύνων.

Υπάλληλοι «υπεύθυνοι» για να αποφευχθούν οι έλεγχοι

Σε έλεγχο που έγινε σε σούπερ μάρκετ, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι αναγνωρίζονταν ως υπεύθυνοι κάποιου τμήματος, από τα αλλαντικά μέχρι τα ταμεία, αν και στην πραγματικότητα εκτελούσαν κανονικά καθήκοντα υπαλλήλων.

«Πελάτες» αντί για εργαζόμενοι στα beach bars

Σε επιχειρήσεις εστίασης και beach bars, έχει καταγραφεί μια άλλη τακτική: όταν οι επιθεωρητές φτάνουν, οι εργαζόμενοι αφήνουν τους δίσκους και προσποιούνται ότι είναι πελάτες, καθισμένοι στις ξαπλώστρες ή κολυμπώντας στη θάλασσα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι που εξυπηρετούσαν πελάτες εμφανίστηκαν ξαφνικά ως λουόμενοι, με τον ιδιοκτήτη να αναλαμβάνει προσωρινά το σέρβις.

«Καφές πριν τη βάρδια»

Συχνά, οι εργαζόμενοι προσέρχονται μία ή και μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη της βάρδιας τους, χωρίς να καταγράφεται ο χρόνος εργασίας τους. Σε περίπτωση ελέγχου, καλούνται να υποστηρίξουν ότι βρίσκονται στον χώρο μόνο για να πιουν καφέ ή να προετοιμαστούν. Ωστόσο, οι επιθεωρητές δεν αποδέχονται τέτοιους ισχυρισμούς αν διαπιστωθεί ότι παρέχεται κανονική εργασία.

Ακραία περιστατικά

Μεταξύ των πιο ακραίων περιστατικών που κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας είναι εκείνο μιας βιοτεχνίας ξυλείας, όπου εργοδότης φέρεται να ζήτησε από εργαζόμενους να κρυφτούν μέσα σε φέρετρα κατά τη διάρκεια ελέγχου. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενοι σε βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων βρέθηκαν κρυμμένοι σε ψυκτικούς θαλάμους, προσπαθώντας να αποφύγουν την καταγραφή τους. Σε κατάστημα ένδυσης, εργαζόμενοι κρύφτηκαν στα δοκιμαστήρια, ενώ η ιδιοκτήτρια υποστήριξε ότι λειτουργούσε μόνη της.